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41歲王信凱再戰泰國職籃！　洋將身分迎接生涯最後一舞

▲▼王信凱再戰泰國職籃，以洋將身分迎接職籃生涯最後一舞。（圖／王信凱提供）

▲王信凱再戰泰國職籃，以洋將身分迎接職籃生涯最後一舞。（圖／王信凱提供）

記者游郁香／綜合報導

去年以亞裔球員身分效力於泰國巴吞他尼府361蟒蛇隊的王信凱，今年夏天將再度重返泰國職籃賽場，加盟泰國職業籃球聯賽（Basketball Thailand League，簡稱BTL聯賽）的帕那空皇家師範大學隊（PNRU Basketball Club），以「洋將」身分出賽2025-26賽季。

自BTL聯賽創立以來，王信凱是首位加盟該聯賽的臺灣球員，也開創了臺灣球員以洋將身份參加BTL聯賽的先例。現年41歲的王信凱自2004年起效力於臺灣超級籃球聯賽（SBL）臺灣銀行籃球隊，後於2007年轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）的雲南奔牛隊，開啟了自己的旅外籃球生涯。

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王信凱後續返臺後輾轉效力於SBL的臺灣啤酒籃球隊、台灣大籃球隊，2017年加盟所屬東南亞籃球職業聯賽（ABL）的高雄聖徒隊，而至2024年遠赴泰國加盟巴吞他尼府361蟒蛇隊，今年也在5月份舉行的雙北世壯運籃球35+頂級賽事中出賽，助隊拿下第二名的佳績。

談到再次重返泰國的決定，王信凱表示球隊總經理Jim的盛情邀約、與自己在雙北市世壯運後評估身體狀況後，才做出再戰職籃賽場的決定：「球隊的總經理Jim每週都打電話問我要不要再打一季，坦白說去年打完我有想就此結束自己的職業生涯。但由於蟒蛇隊與帕那空皇家師範大學隊進行合併，且轉戰更高層級的BTL聯賽，多方評估後最終決定在雙北世壯運結束後，依自己的身體狀況再給予回覆。世壯運時覺得自己狀態維持得還算妥當，於是就與總經理表達願意前往泰國再戰一季的意願。」

生涯首度以「洋將」身分出賽，王信凱表示自己會盡力做好場上、場下所該做的每份細節：「很感謝球團、球隊給我的肯定，我也想替臺灣球員在泰國樹立榜樣為目標，不論是球技、傳承，對於後續有意願旅泰的臺灣球員也會有幫助，讓更多的臺灣球員在未來有機會能來泰國挑戰。」

BTL聯賽競爭強度更高，代表泰國出戰2025年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia - East 2025）的曼谷高科技籃球隊（Hi-Tech Basketball Club），過去兩個賽季於BTL聯賽完成二連霸。帕那空皇家師範大學隊同樣擁有多名現役與退役的泰國男籃好手，以及曾效力於ABL莫諾吸血鬼（Mono Vampire）的球員，王信凱也坦言團隊整體成熟度高，彼此溝通也更為順暢。

對於推動自己再戰職籃賽場的動機，王信凱表示除上述等因素外，熱愛籃球的心促使自己想把握這個機會，來完成職業生涯的最後一舞：「其實我沒有太多的想法，就只因為我還是很喜愛打籃球，今天有好的機會即使不在臺灣，我也非常珍惜。而我也認為在泰國的賽季結束後，預計職業籃球生涯將就此畫下句點。」

目前已經啟程抵達泰國的王信凱，盼在整體實力更具挑戰性的BTL聯賽享受更多挑戰。而BTL聯賽已於上週正式開賽，王信凱也有望在7月12日(六)迎來在新聯盟、新球隊的首度出賽。

關鍵字： 籃球王信凱

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