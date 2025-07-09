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戴維斯驚傳視網膜剝離　「上季3度被戳眼」已動刀治療

▲莫蘭特帶傷奮戰，率領灰熊挺進西區季後賽，獨行俠戴維斯砍下40分仍黯然出局。（圖／路透）

▲戴維斯上季多次遭遇左眼傷勢，最終接受視網膜剝離手術。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

今年初被震撼交易到獨行俠的禁區明星戴維斯（Anthony Davis），今（9）日傳出已接受視網膜剝離修復手術，預計能在秋季訓練營開始前完全康復。在主控厄文（Kyrie Irving）因前十字韌帶撕裂將缺席大半季之下，「一眉哥」勢必得扛起更多進攻與防守責任。

戴維斯的眼部問題可追溯至去年11月仍效力湖人期間，當時在封阻暴龍中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）灌籃時，左眼不慎被戳中退場；今年3月16日又遭勇士長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）打傷眼角，確認為角膜擦傷；4月更再次被戳到左眼，為此缺席1場比賽，最終導致視網膜損傷，必須接受手術治療。　

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▲▼獨行俠湯普森、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯在獨行俠初登場即繳出26+16+7+3的華麗成績單。（圖／達志影像／美聯社）

季中轉戰獨行俠後，戴維斯首戰即繳出26分、16籃板、7助攻，外帶3阻攻的全能數據，卻因腹股溝傷勢再度中斷腳步，連續缺席18場比賽，整季僅為達拉斯出戰9場，加上兩場附加賽，合計11戰，其中附加賽繳出場均33.5分、9籃板的火力，展現巨星價值。

隨著主控厄文因前十字韌帶撕裂，最快也要明年初才有機會回歸，戴維斯勢必得扛起更多進攻與防守責任。獨行俠剛在選秀會上以狀元籤網羅杜克天才弗拉格（Cooper Flagg），為未來增添希望。

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠Anthony Davis

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