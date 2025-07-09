大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平再寫歷史！美國時間8日（台灣時間9日）在對戰釀酒人隊的比賽中，首局首打席就敲出本季第31轟，不僅成為本季第9支首打席全壘打，更刷新隊史與國聯紀錄，在149年歷史中寫下新頁。

這發震撼彈來自與「怪物新秀」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）的首次交手。雖然大谷在前兩球被逼入劣勢（0好2壞），但他隨即鎖定第3球——內角低位的曲球——完美出棒，將球轟向右中外野看板後方。這支全壘打飛行距離達431英尺（約131.4公尺），擊球初速108.4英里（約174.5公里），仰角27度，氣勢驚人。

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這是大谷自6月27日對皇家後再次開場轟，也是他31歲生日後的首轟。本季全壘打數達31支，正式打破由他本人（2023年）與隊友貝林傑（Cody Bellinger, 2019年）所共同保持的道奇隊史明星賽前最多全壘打紀錄（30轟），創下隊史新高。

不僅如此，根據道奇官方部落格《Dodgers Insider》與美媒報導，大谷在敲出這支全壘打後，本季得分累積達88分，也超越國聯前半季單季得分最多紀錄，締造雙重里程碑。

若以整個大聯盟歷史來看，前半季得分最多紀錄為貝比・魯斯（Babe Ruth）在1930年創下的94分，大谷雖然要超越仍具挑戰，但距離歷代第4名（90分，並列為1915年柯布（Ty Cobb）與1932年克萊因（Charles Klein）僅一步之遙，仍有很高機會再刷新紀錄。

目前大谷翔平的全壘打節奏換算下來為單季54轟，外媒看好他有機會追平甚至超越去年創下的個人單季最多紀錄（44轟）。