吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

記者王真魚／新北報導

味全龍今（8日）靠著吉力吉撈．鞏冠8局「續命」打席建功，突破平手僵局4比1擊敗富邦悍將，賽後總教練葉君璋受訪表示，近期球隊打線狀況逐漸回溫，下半季開始不僅打擊更有感，整體比賽的凝聚力也提升不少。他也點名稱讚吉力吉撈的轉變，以及鑀龍及時穩住局面，是本場勝利的重要關鍵。

葉君璋認為，球隊近來打擊的提升並非突如其來，其實上半季接近尾聲，選手打擊就有起色，只是有時候運氣不好，下半季開始，打擊狀況之外，比賽過程凝聚力感覺也不錯。

至於是否針對打線進行調整，葉君璋直言，沒有特別修正，他認為有時講太多，反而會讓選手有壓力。

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他進一步指出，教練團會以室內課程、打擊觀念為主，讓選手吸收新的想法，透過觀念引導達到潛移默化的效果，「就看選手能不能吸收，多多少少讓選手有一些不同的想法。」

第8局關鍵時刻，吉力吉撈一度擊出界外飛球，卻因一壘手高捷漏接而獲得續命機會，隨即敲出關鍵安打貢獻勝利打點。葉君璋直言，那球很明顯是失誤，「有時候比賽就是這樣，確實有點神奇，但我們也把握住了機會。」

他也肯定吉力近期的轉變與努力，「他一直對打擊要求很高，希望自己符合一個好打者該有的樣子。這段時間他調整了心態，沒刻意把球打很遠，實際上，收到的結果也不錯。」

葉君璋也特別稱讚中繼投手鑀龍6局接手成功拆彈，「這應該是他來球隊以來數一數二的好表現，不管是球速還是角度都很好，那局很重要。」

▲鑀龍 。（圖／味全龍提供）