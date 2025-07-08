運動雲

>

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

記者王真魚／新北報導

味全龍今（8日）靠著吉力吉撈．鞏冠8局「續命」打席建功，突破平手僵局4比1擊敗富邦悍將，賽後總教練葉君璋受訪表示，近期球隊打線狀況逐漸回溫，下半季開始不僅打擊更有感，整體比賽的凝聚力也提升不少。他也點名稱讚吉力吉撈的轉變，以及鑀龍及時穩住局面，是本場勝利的重要關鍵。

葉君璋認為，球隊近來打擊的提升並非突如其來，其實上半季接近尾聲，選手打擊就有起色，只是有時候運氣不好，下半季開始，打擊狀況之外，比賽過程凝聚力感覺也不錯。

至於是否針對打線進行調整，葉君璋直言，沒有特別修正，他認為有時講太多，反而會讓選手有壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，教練團會以室內課程、打擊觀念為主，讓選手吸收新的想法，透過觀念引導達到潛移默化的效果，「就看選手能不能吸收，多多少少讓選手有一些不同的想法。」

第8局關鍵時刻，吉力吉撈一度擊出界外飛球，卻因一壘手高捷漏接而獲得續命機會，隨即敲出關鍵安打貢獻勝利打點。葉君璋直言，那球很明顯是失誤，「有時候比賽就是這樣，確實有點神奇，但我們也把握住了機會。」

他也肯定吉力近期的轉變與努力，「他一直對打擊要求很高，希望自己符合一個好打者該有的樣子。這段時間他調整了心態，沒刻意把球打很遠，實際上，收到的結果也不錯。」

葉君璋也特別稱讚中繼投手鑀龍6局接手成功拆彈，「這應該是他來球隊以來數一數二的好表現，不管是球速還是角度都很好，那局很重要。」

▲▼ 鑀龍 。（圖／味全龍提供）

▲鑀龍 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

首輪就是要黃暐傑！葉君璋笑揭選秀當天內幕　保守估計9月加入

首輪就是要黃暐傑！葉君璋笑揭選秀當天內幕　保守估計9月加入

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

U12中華隊名單出爐　25日開幕戰對古巴

U12中華隊名單出爐　25日開幕戰對古巴

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

熱門新聞

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

首輪就是要黃暐傑！葉君璋笑揭選秀當天內幕　保守估計9月加入

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸0.2局失5分本季最慘

2哈樂戴交易縮水！拓荒者撤回2次輪籤

3NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火

4黃暐傑首輪不二人選！葉總笑揭內幕

5湖人高於底薪續約海斯引質疑

最新新聞

1吉力吉撈死裡逃生連葉總都說神奇！

2圖齊：賀博是中華男籃全能球星

3吉力吉撈驚險續命：感謝對手漏接！

4李東洺好投白搭　吉力吉撈死裡逃生

5林安可炸超大號3分砲！獅痛擊兄弟

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366