揮揮手又搖頭！大谷翔平罕見不滿好球帶　羅伯斯也面露不悅

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊的大谷翔平在8日(台灣時間)於客場對戰釀酒人隊,以「第一棒、指定打擊」身份先發出場。在第六局的第三打席中,他因三振出局,但當下對主審判決顯得頗為不滿,揮手抗議並露出不悅神情。對此,美國轉播解說也指出那球是誤判:「那根本離好球帶很遠。」

Shohei Ohtani was not happy after this horrible strike 3 call ????



“Nope.”



Via @SportsNetLA pic.twitter.com/8bFDMjOeAO