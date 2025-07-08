揮揮手又搖頭！大谷翔平罕見不滿好球帶　羅伯斯也面露不悅

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的大谷翔平在8日（台灣時間）於客場對戰釀酒人隊，以「第一棒、指定打擊」身份先發出場。在第六局的第三打席中，他因三振出局，但當下對主審判決顯得頗為不滿，揮手抗議並露出不悅神情。對此，美國轉播解說也指出那球是誤判：「那根本離好球帶很遠。」

Shohei Ohtani was not happy after this horrible strike 3 call ????



“Nope.”



Via @SportsNetLA pic.twitter.com/8bFDMjOeAO [廣告]請繼續往下閱讀... July 8, 2025

比賽進行到六局上半、道奇以0比7落後時，大谷面對釀酒人先發右投佩拉塔（Freddy Peralta）。在滿球數的第六球，對方投出一顆從內角偏離好球帶進來的變速球，大谷選擇收棒，但該球仍被判為好球。

日媒《Daily Sports》報導指出，從轉播畫面可見，那球明顯偏離好球帶，大谷立即朝主審揮手示意抗議，並一邊搖頭一邊回到休息區。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）一度也從板凳席走出來表達不滿，神情寫滿疑惑與不悅。

轉播該場比賽的美國加州地方電視台「SportsNet LA」的球評也對判決表示不解，他一邊觀看重播畫面一邊評論：「那根本一點都不接近好球帶。」