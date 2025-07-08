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雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

▲▼塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙冠大鎖哈勒戴交易內容縮水，傳出與他的健康狀況有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今年衛冕失利後兜售了多名主力，雙冠「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）便是其中之一，綠衫軍將這位35歲老將送到拓荒者，這筆交易今（8）日正式完成，內容卻有所更改，波特蘭撤回了2枚次輪選秀權，變成用頭號得分手西蒙斯（Anfernee Simons）單換哈樂戴。

哈樂戴現行合約還剩3年約1.04億美元，塞爾提克為清出薪資空間，台灣時間6月24日時與拓荒者達成協議，將這位35歲資深「大鎖」送往波特蘭，換回26歲得分好手西蒙斯及2030年、2031年兩枚次輪籤，但今日交易正式完成後，內容卻有所修改，拓荒者撤回那2個選秀權。

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▲▼塞爾提克坦圖、布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴曾在2024年助塞爾提克奪冠，今夏卻成為遭兜售的對象。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，儘管拓荒者醫療團隊在審查哈勒戴的傷病紀錄後並未發現導致交易無效的情況，仍因此修改了交易條件。這位35歲老將上季因多處傷勢缺席20場比賽，目前被認為身體健康，預計可於9月參加訓練營。根據《Oregonian》的說法，這便是交易內容變動的主要原因。

哈勒戴是2024年綠衫軍封王的重要拼圖之一，除了強大的防守，他該季三分命中率更高達42.9%，再度入選年度防守陣容。他也曾在2021年幫助公鹿奪冠，生涯累積1037場出賽（其中956場先發），繳出場均15.8分、6.2助攻、1.4抄截。

隨著這筆修正版交易達成，塞爾提克可節省約4000萬美元的豪華稅支出， 西蒙斯的加入也替球隊後場注入年輕即戰力，他上季在拓荒者有場均19.3分、4.8助攻的表現，外線火力穩定，近3季平均每場出手近9記三分球，生涯三分命中率達38.1%。

▲拓荒者西蒙斯、湖人詹姆斯、熱火巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯上季場均攻下19.3分，三分火力穩定。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA波特蘭拓荒者Jrue Holiday波士頓塞爾提克Anfernee Simons

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