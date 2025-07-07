155公里火球回來了！　高祐錫3A投1.1局2K無失分

▲高祐錫。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎韓籍投手高祐錫今（7）日在3A展現復甦的投球內容，主投1又1/3局，送出2次三振、無失分，再度燃起挑戰大聯盟的希望。

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高祐錫目前效力於老虎3A，今日對戰守護者3A的比賽中，他在3局下以球隊第4任投手登板，4局下結束無失分退場。

此役高祐錫共投14球，包含10顆快速球、5顆指叉球、2顆卡特球、1顆曲球、1顆滑球，球種運用豐富，其中快速球最快達96.5英里（約155.3公里），平均球速也有94.6英里（約152.2公里）。

高祐錫在3局下，接替藍傑（Alex Lange）於2出局、一壘有人時登板，對首名打者諾埃爾（Yohendry Noel）投出首球86.6英里卡特球，迫使其擊成中外野飛球出局，順利結束該局。

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4局下，高祐錫持續留在投手丘，先讓哈爾平（Petey Halpin）在沒有任何好球進壘的情況下，連續兩球被打成界外後，用一顆外角92英里四縫線誘出揮空三振；隨後面對霍夫（Cody Huff）陷入滿球數拉鋸戰，最後以88.5英里低角度卡特球誘使對手揮空再添1K。

他在2出局後，投出一次保送給努涅斯（Dom Nunez），但馬上用93.6英里的內角四縫線讓瓦爾德斯（Yordys Valdes）擊出二壘滾地球，結束半局。

在此之前，高祐錫曾於3日投2局被擊出4安（含1發全壘打）、送出3次三振，失3分，表現不太理想。

經過短短4天調整後，此役繳出無失分好投，也使他本季轉戰底特律後，在3A出賽4場累積5又1/3局，防禦率降至6.75（共失4責失）。