林昀儒、鄭怡靜混雙首戰16分鐘過關　輕鬆挺進美國大滿貫16強

▲台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜首輪輕鬆過關。（圖／翻攝自WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

WTT美國大滿貫賽正賽今（7）日開打，台灣一哥林昀儒首場賽事是與一姐鄭怡靜搭檔出擊混雙，面對新加坡郭勇、香港吳詠琳的跨國組合，兩人開賽就打得相當強勢，彼此銜接流暢，僅花16分鐘就以11比3、11比3和11比4挺進16強，下一輪對手是瑞典第6種子卡爾松（Kristian Karlsson）、卡爾柏格（Christina Kallberg）。

曾在東京奧運攜手奪銅的林昀儒、鄭怡靜，今年重新搭檔，兩人在5月的世錦賽止步8強，本周來到美國參加大滿貫賽，首輪交手新加坡郭勇、香港吳詠琳，一日兩戰的鄭怡靜在遠台強勢發力，加上對手頻頻失誤掛網，台灣黃金混雙10比1取得9個局點，以11比3先下一城。

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▲WTT美國大滿貫賽，台灣一姐鄭怡靜女單首輪3比2驚險晉級。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

進入次局，戰況依舊一面倒，面對個人能力出色、彼此銜接又很流暢的林昀儒與鄭怡靜，郭勇、吳詠琳顯得毫無招架之力，台灣組合打出10比3猛攻，再以11比3連拿2局聽牌。

來到第3局，林昀儒、鄭怡靜開局4比1領先，對手喊出暫停，台灣組合在暫停後繼續將差距擴大到8比1，被連追3分後，沒再給對手得分機會，終場以11比4直落3勝出，挺進混雙16強。

鄭怡靜女單首輪則以9比11、11比9、11比9、11比13、11比3，總局數3比2驚險擊退羅馬尼亞好手薩瑪拉（Elizabeta Samara）；40歲資深女將黃怡樺也以5比11、11比3、11比6、11比6後來居上，力退印度名將芭特拉（Manika Batra）。男單部分，台灣二哥高承睿以3比1擊敗丹麥一哥林德，挺進32強，接下來將強碰新科世錦賽冠軍王楚欽。

▲WTT美國大滿貫賽，台灣二哥高承睿首輪力退丹麥一哥林德。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）