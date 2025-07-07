運動雲

>

林昀儒、鄭怡靜混雙首戰16分鐘過關　輕鬆挺進美國大滿貫16強

▲▼美國大滿貫，林昀儒、鄭怡靜混雙首輪。（圖／翻攝自WTT世界乒聯）

▲台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜首輪輕鬆過關。（圖／翻攝自WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

WTT美國大滿貫賽正賽今（7）日開打，台灣一哥林昀儒首場賽事是與一姐鄭怡靜搭檔出擊混雙，面對新加坡郭勇、香港吳詠琳的跨國組合，兩人開賽就打得相當強勢，彼此銜接流暢，僅花16分鐘就以11比3、11比3和11比4挺進16強，下一輪對手是瑞典第6種子卡爾松（Kristian Karlsson）、卡爾柏格（Christina Kallberg）。

曾在東京奧運攜手奪銅的林昀儒、鄭怡靜，今年重新搭檔，兩人在5月的世錦賽止步8強，本周來到美國參加大滿貫賽，首輪交手新加坡郭勇、香港吳詠琳，一日兩戰的鄭怡靜在遠台強勢發力，加上對手頻頻失誤掛網，台灣黃金混雙10比1取得9個局點，以11比3先下一城。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼WTT美國大滿貫賽，高承睿、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲WTT美國大滿貫賽，台灣一姐鄭怡靜女單首輪3比2驚險晉級。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

進入次局，戰況依舊一面倒，面對個人能力出色、彼此銜接又很流暢的林昀儒與鄭怡靜，郭勇、吳詠琳顯得毫無招架之力，台灣組合打出10比3猛攻，再以11比3連拿2局聽牌。

來到第3局，林昀儒、鄭怡靜開局4比1領先，對手喊出暫停，台灣組合在暫停後繼續將差距擴大到8比1，被連追3分後，沒再給對手得分機會，終場以11比4直落3勝出，挺進混雙16強。

鄭怡靜女單首輪則以9比11、11比9、11比9、11比13、11比3，總局數3比2驚險擊退羅馬尼亞好手薩瑪拉（Elizabeta Samara）；40歲資深女將黃怡樺也以5比11、11比3、11比6、11比6後來居上，力退印度名將芭特拉（Manika Batra）。男單部分，台灣二哥高承睿以3比1擊敗丹麥一哥林德，挺進32強，接下來將強碰新科世錦賽冠軍王楚欽。

▲▼WTT美國大滿貫賽，高承睿、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲WTT美國大滿貫賽，台灣二哥高承睿首輪力退丹麥一哥林德。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

關鍵字： WTT桌球美國大滿貫賽林昀儒鄭怡靜

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

洋基隊史122年首度舉辦「台灣日」　送8號條紋球衣藏設計巧思

洋基隊史122年首度舉辦「台灣日」　送8號條紋球衣藏設計巧思

【不容小覷！】丹娜絲颱風增強！ 蘭嶼土石流淹路畫面曝

熱門新聞

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！

2杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝

3宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

4金塊拒絕放走「約基奇替補」

5瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

最新新聞

1王建民說明黃恩賜缺陣原因

2台南球場屋頂飛了球團將進行安全檢查

3英國名將諾里晉級溫網8強

4王建民當喜憨兒教練關注照護

5爵士貝利首秀熄火　主帥：對他都是好評

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！　開轟順其自然Let it go

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366