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湖人正式簽下艾頓　總管佩林卡：追逐冠軍的長遠藍圖

▲湖人今與艾頓（Deandre Ayton）簽約完成。（圖／取自湖人官網）

▲湖人今與艾頓（Deandre Ayton）簽約完成。（圖／取自湖人官網）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人今（7）日正式宣布，與26歲中鋒艾頓（Deandre Ayton）簽約完成。艾頓在1周前與拓荒者達成買斷協議，成為自由球員，如今將擔任湖人新賽季的先發中鋒。

湖人在上季季後賽與灰狼對決時，先發中鋒海斯（Jaxson Hayes）被總教練瑞迪克（JJ Redick）棄用，球隊在這個休賽季的首要目標就是找尋合適的中鋒人選。

由於市場上的先發中鋒要價高昂，或已被其他球隊簽下，當拓荒者選擇買斷艾頓時，湖人迅速出手，將這位2018年選秀狀元攬入麾下，與唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）並肩作戰。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）盛讚這筆補強，「休賽季首要目標就是補進先發等級的中鋒，我們認為艾頓是這個需求的絕佳解方，也是與我們現有核心最適配的球員。」

佩林卡進一步指出，「艾頓有好的體型、移動能力與運動天賦，能帶來禁區得分與防守，他也曾擔任NBA總冠軍賽球隊的先發中鋒，擁有豐富的季後賽經驗，非常符合湖人追逐冠軍的長遠藍圖。」

在補齊先發中鋒後，湖人下一步預計將重心轉往補強能防守又具外線投射能力的鋒線，尤其在失去芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）後，這項需求更顯迫切。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人

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