湖人正式簽下艾頓　總管佩林卡：追逐冠軍的長遠藍圖

▲湖人今與艾頓(Deandre Ayton)簽約完成。(圖/取自湖人官網)



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人今(7)日正式宣布,與26歲中鋒艾頓(Deandre Ayton)簽約完成。艾頓在1周前與拓荒者達成買斷協議,成為自由球員,如今將擔任湖人新賽季的先發中鋒。

DEANDRE AYTON IS A LOS ANGELES LAKER



How far can the Lakers go?



(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/DmHhIemznW