洋基隊史122年首度舉辦「台灣日」　送8號條紋球衣藏設計巧思

▲洋基122年隊史首場「台灣日」來了！。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）



實習記者胡冠辰／綜合報導

MLB紐約洋基將於美東時間9月10日，於主場洋基體育場舉辦隊史首場「台灣日」（Taiwanese Heritage Day），這不僅是條紋軍自1903年創隊以來的首次，更是台灣文化在美國體壇的重要突破；此次活動由帕菲克國際運動行銷攜手北美洲台灣商會聯合總會共同主辦，象徵台美體育與文化交流邁向新里程。

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▲洋基122年隊史首場「台灣日」來了！。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）



洋基長期重視多元文化，曾舉辦西語裔日、義大利日、菲律賓日等族裔慶典。然而即便台灣過去曾有球星效力洋基，始終未曾正式舉辦台灣主題活動；帕菲克國際自去年起即與洋基展開洽談，歷經一年多協調與籌劃，終於促成這場具有歷史意義的台灣文化日。

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「帕菲克繼去年亞歷桑納響尾蛇台灣日後，又完成了一項創舉，在紐約洋基如此具有歷史意義的球隊舉辦首次的台灣日，備感榮幸。這是我們與洋基球團的首次合作，同時，也非常感謝北美洲台灣商會聯合總會的在地支持協助！希望台灣人能踴躍支持進場，讓洋基球團看見台灣人的熱情與活力，開啟未來更多合作的可能性。」

▲洋基122年隊史首場「台灣日」來了！。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）



北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠亦指出：「能與帕菲克一同促成這場活動感到非常興奮，特別要感謝莊振輝國策顧問與江俊霖前總會長在紐約的安排促成。美國現在各地都有類似台灣日的活動，但洋基台灣日的意義不同，大家都知道台灣對洋基有特別的情感，從王建民時代開始，台灣球迷對洋基就懷有濃厚情感，而洋基台灣日真的是最難攻克的一塊拼圖，因為洋基是一個比較謹慎的球隊、很少舉辦類似的活動，也因此讓這場活動更具歷史與情感的重量。洋基這次也史無前例的贈送台灣球迷數量有限的球帽和球衣，上面繡有台灣國旗和Taiwan的字樣，北美洲台灣商會聯合總會邀請大家穿上代表台灣的球衣，一起為台灣加油。」

本次「台灣日」將推出限量套票，凡購票者除可進入專屬台灣日座位區，亦可獲得特別設計的紀念球衣與球帽。球衣融合洋基經典條紋設計，背後綉有「TAIWAN」字樣與象徵吉祥的號碼「8」，帽款則刺有台灣國旗，別具收藏價值。組織方也鼓勵台灣民眾穿上紀念球衣進場觀賽，向全場展示台灣的熱情與文化力量。