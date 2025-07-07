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小笠原慎之介大聯盟初登板首局丟4分　主帥盼持續給予機會

▲國民左投小笠原慎之介大聯盟首秀吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民左投小笠原慎之介大聯盟首秀吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民日籍左投小笠原慎之介在台灣時間7日於主場先發迎戰紅襪之戰中，迎來他的大聯盟初登板，小笠原慎之介主投2.2局被敲出7支安打，投出2次三振、1次觸身球失掉4分，最終球隊4比6吞敗，小笠原的大聯盟處女秀以敗投作收。

小笠原首局面對紅襪打線便陷入苦戰，首名打者伊頓（Nate Eaton）率先擊出右外野安打，緊接著安東尼（Roman Anthony）、瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）輪番敲安助隊先馳得點，隨後「故事哥」史托瑞（Trevor Story）更是夯出一發2分砲重傷小笠原，首局紅襪4比0遙遙領先。

「除了悔恨之外沒有其他感受，雖然一開始有想著要去享受比賽，但結果根本無法享受，」小笠原慎之介賽後懊悔說道。

小笠原接著表示，自己是在7月4日被告知升上大聯盟的消息，「當時在3A輪值沒有被排上場，就有點在想怎麼回事，但我一直都有做好準備，無論何時被叫上來都沒問題，然而實際站上大聯盟投手丘，感受到的挑戰遠比想像來得巨大。」

「第一次來到這座球場，這樣的氣氛，真的要親自站上投手丘才知道是什麼感覺，這種氛圍是坐在場邊無法體會的，很難用言語形容，」隨後小笠原提及，比賽中曾因一場突如其來的陣雨中斷17分鐘，他自己趁這段時間在心中整理了許多思緒，雖然狀況一度有回穩，但3局下半2出局後因隊友守備失誤與安打再陷危機，最終被教練換下場。

雖然初登板表現不是很理想，但國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）仍對小笠原展現信任，表示有意安排他下一次登板機會。

小笠原最後也承諾：「真的很懊悔，我會再看一次比賽影片反省，希望下次能投出符合教練期待的內容。」

關鍵字： MLB華盛頓國民小笠原慎之介

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