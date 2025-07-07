運動雲

>

麥金斯崔9局狂奔回本壘　老虎延長賽2轟戲劇性奪勝

▲麥金斯崔（Zach McKinstry）9局上半關鍵跑壘得分，為老虎在延長賽逆轉獲勝埋下伏筆。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥金斯崔（Zach McKinstry）9局上半關鍵跑壘得分，為老虎在延長賽逆轉獲勝埋下伏筆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎今（7）日在克里夫蘭演出戲劇性逆轉，靠著麥金斯崔（Zach McKinstry）在比賽僅剩最後1好球時狂奔回本壘得分，隨後史威尼（Trey Sweeney）敲出超前的3分全壘打，葛林（Riley Greene）再補上一發2分砲，最終延長10局以7比2擊敗守護者。

老虎目前在美聯中區以領先雙城13.5場勝差穩居龍頭，這也是大聯盟現階段最大的分區領先幅度，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）賽後開心地說，「這是一場不可思議的勝利，而且是以極具戲劇性的方式贏下。」

此役先發的史庫柏爾（Tarik Skubal）自去年美聯分區系列賽第5戰後首度在克里夫蘭登板，繳出7局無失分、10K的精采內容，與守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）形成投手戰，後者主投6局僅被擊出1支安打、無失分。

8局下，守護者靠著關（Steven Kwan）敲出帶有打點的二壘安打先馳得點；9局上，守護者終結者克拉斯（Emmanuel Clase）投出觸身球讓托克森（Spencer Torkelson）上壘後，辛區原本計畫讓麥金斯崔代打，最終決定先以代跑身份上場。

辛區透露，「克拉斯在首打席投球時抬腳很高，我知道他下一次會試著改變節奏，我們已經設定好，如果他高抬腿，我們就盜壘，如果改成滑步，可能也會干擾他投球節奏。」

果真，克拉斯對丁格勒（Dillon Dingler）的打席以高抬腿投球，麥金斯崔立刻起跑盜上二壘，儘管二壘審初判出局，但經挑戰重播後改判安全上壘，麥金斯崔說，「我們的原則就是看到他抬高腳就全力衝。」

接著丁格勒的滾地球將麥金斯崔推進到三壘，2出局後，克拉斯面對梅多斯（Parker Meadows）1好2壞時發生暴投，麥金斯崔伺機拔腿狂奔回本壘追平比數，他賽後說，「拉米瑞茲（José Ramírez）守得離壘包很遠，我就能拉開更大距離，等滑球或卡特球落地，結果真的來了。」

延長10局上，守護者換上史密斯（Cade Smith），老虎在與他生涯對戰12打數僅1安、吞8K的壓制下，這次卻把握機會，巴伊茲（Javier Báez）幸運地擊出落在左外野的德州安打，攻占一、三壘後，史威尼逮中一顆97.8英里的高角度快速球，轟成左外野反方向三分砲，這是他本季第5轟，也是生涯首支擊中快速球的全壘打。

史威尼說，「我試著比平常早一點啟動揮棒，縮短擊球路徑，因為過去他老是能用速球把我三振。」

隨後葛林逮中快速球再轟向左外野，這是他本季第22轟，也是自2015年馬丁尼茲（J.D. Martinez）在前91場敲出26轟以後，首位在這時間點突破22轟的老虎球員，24歲的葛林也是自1935年格林伯格（Hank Greenberg）以來，隊史最年輕在明星賽前達到此紀錄的選手。

關鍵字： MLB底特律老虎華盛頓國民

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門新聞

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！

2杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝

3宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

4瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

5瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄

最新新聞

1費城人惠勒12K完投差點完全比賽

2洋基6比4大都會中止惡夢6連敗

3謝淑薇溫網女雙、混雙都進8強

4洋基隊史122年首度舉辦台灣日

5羅伯斯解析日本三劍客個性

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！　開轟順其自然Let it go

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366