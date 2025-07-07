麥金斯崔9局狂奔回本壘　老虎延長賽2轟戲劇性奪勝

▲麥金斯崔（Zach McKinstry）9局上半關鍵跑壘得分，為老虎在延長賽逆轉獲勝埋下伏筆。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎今（7）日在克里夫蘭演出戲劇性逆轉，靠著麥金斯崔（Zach McKinstry）在比賽僅剩最後1好球時狂奔回本壘得分，隨後史威尼（Trey Sweeney）敲出超前的3分全壘打，葛林（Riley Greene）再補上一發2分砲，最終延長10局以7比2擊敗守護者。

Nothing embodies the 2025 Tigers more than Zach McKinstry pinch running, stealing a base, coming home on a wild pitch & then playing 1B for the first time in his career



Of course they fed off it to beat Cleveland again. Never gets old#RepDetroit



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老虎目前在美聯中區以領先雙城13.5場勝差穩居龍頭，這也是大聯盟現階段最大的分區領先幅度，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）賽後開心地說，「這是一場不可思議的勝利，而且是以極具戲劇性的方式贏下。」

此役先發的史庫柏爾（Tarik Skubal）自去年美聯分區系列賽第5戰後首度在克里夫蘭登板，繳出7局無失分、10K的精采內容，與守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）形成投手戰，後者主投6局僅被擊出1支安打、無失分。

8局下，守護者靠著關（Steven Kwan）敲出帶有打點的二壘安打先馳得點；9局上，守護者終結者克拉斯（Emmanuel Clase）投出觸身球讓托克森（Spencer Torkelson）上壘後，辛區原本計畫讓麥金斯崔代打，最終決定先以代跑身份上場。

辛區透露，「克拉斯在首打席投球時抬腳很高，我知道他下一次會試著改變節奏，我們已經設定好，如果他高抬腿，我們就盜壘，如果改成滑步，可能也會干擾他投球節奏。」

果真，克拉斯對丁格勒（Dillon Dingler）的打席以高抬腿投球，麥金斯崔立刻起跑盜上二壘，儘管二壘審初判出局，但經挑戰重播後改判安全上壘，麥金斯崔說，「我們的原則就是看到他抬高腳就全力衝。」

接著丁格勒的滾地球將麥金斯崔推進到三壘，2出局後，克拉斯面對梅多斯（Parker Meadows）1好2壞時發生暴投，麥金斯崔伺機拔腿狂奔回本壘追平比數，他賽後說，「拉米瑞茲（José Ramírez）守得離壘包很遠，我就能拉開更大距離，等滑球或卡特球落地，結果真的來了。」

延長10局上，守護者換上史密斯（Cade Smith），老虎在與他生涯對戰12打數僅1安、吞8K的壓制下，這次卻把握機會，巴伊茲（Javier Báez）幸運地擊出落在左外野的德州安打，攻占一、三壘後，史威尼逮中一顆97.8英里的高角度快速球，轟成左外野反方向三分砲，這是他本季第5轟，也是生涯首支擊中快速球的全壘打。

史威尼說，「我試著比平常早一點啟動揮棒，縮短擊球路徑，因為過去他老是能用速球把我三振。」

隨後葛林逮中快速球再轟向左外野，這是他本季第22轟，也是自2015年馬丁尼茲（J.D. Martinez）在前91場敲出26轟以後，首位在這時間點突破22轟的老虎球員，24歲的葛林也是自1935年格林伯格（Hank Greenberg）以來，隊史最年輕在明星賽前達到此紀錄的選手。