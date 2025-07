麥金斯崔9局狂奔回本壘　老虎延長賽2轟戲劇性奪勝

▲麥金斯崔(Zach McKinstry)9局上半關鍵跑壘得分,為老虎在延長賽逆轉獲勝埋下伏筆。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎今(7)日在克里夫蘭演出戲劇性逆轉,靠著麥金斯崔(Zach McKinstry)在比賽僅剩最後1好球時狂奔回本壘得分,隨後史威尼(Trey Sweeney)敲出超前的3分全壘打,葛林(Riley Greene)再補上一發2分砲,最終延長10局以7比2擊敗守護者。

Nothing embodies the 2025 Tigers more than Zach McKinstry pinch running, stealing a base, coming home on a wild pitch & then playing 1B for the first time in his career



Of course they fed off it to beat Cleveland again. Never gets old#RepDetroit



pic.twitter.com/Hqx5kGJ53A