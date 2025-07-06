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35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

藍鳥近期氣勢如虹，今（6）日靠著伯格（Addison Barger）在11局下敲出再見安打，以4比3戰勝天使，豪取7連勝穩居分區龍頭。年滿35歲的「春天哥」史普林格（George Springer）近日狀態火燙，成為球隊連勝的關鍵推手。

史普林格此役擊出本季第16轟，帶有2分打點，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）盛讚說，「他正處於炙手可熱的狀態，那是1顆97英里伸卡球，他卻能擊成中外野全壘打，若是去年，結果恐怕就不一樣。」

史普林格近5場比賽已有5轟、近11場貢獻21分打點，展現驚人長打火力，史奈德表示，「他依然證明自己能在大聯盟立足，毫無疑問應該入選美聯明星賽。」

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根據數據，自1901年以來，僅有4位在35歲賽季前半就累積至少15轟與10次盜壘的球員，包括2025年史普林格（16轟、10盜）、2013年的索利安諾（Alfonso Soriano）、2007年的薛菲爾德（Gary Sheffield）、2005年的桑德斯（Reggie Sanders）。

其中，索利安諾是最後1位在賽季最終達到「25轟、15盜」門檻的35歲以上球員，而史普林格目前步伐穩健，且他本季145的OPS+更為這些年長球員之最。

▲▼藍鳥史普林格。（圖／達志影像／美聯社）

▲史普林格5戰5轟。（圖／達志影像／美聯社）

史普林格對此極度謙虛，將功勞歸於隊友與教練團，「我的身體和心態都很好，只想盡一切力量幫助球隊贏球，史奈德每天都說，『只要做點什麼幫助球隊贏就好。』，專注在幫助球隊贏球，就不會想逞強、做太多，失去原本該有的穩定度。」

關鍵字： MLB藍鳥史普林格

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