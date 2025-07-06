花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）近期手感火燙，4天內就轟出2支滿貫砲，展現了揮棒與打擊策略調整後的良好成果。

2年半前，尼莫決定不再只專注於纏鬥與選球，而是在每次打擊時都力求製造最大傷害，選擇更積極進攻方式，全力揮棒，開始實行後雖然上壘率下滑，但他的強勁擊球率從38.8%提升到48.4%，長打產出顯著增加。

在今（6）日於花旗球場以12比6擊退洋基的比賽中，尼莫首局就從羅丹（Carlos Rodón）手中轟出滿貫全壘打，這也是他本季的第3支滿貫砲，成為自2006年貝爾川（Carlos Beltrán）後，首位達成單季3發滿貫砲的大都會球員，依此速度推估，賽季末有望挑戰32轟與生涯新高的94分打點。

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▲尼莫敲出滿貫彈。（圖／達志影像／美聯社）

2022年以8年1億6200萬美元續留大都會的尼莫，自該年起開始在打擊教練巴恩斯（Jeremy Barnes）協助下調整揮棒，隊內數據顯示他擊球初速極具潛力，卻未充分轉換為長打，於是展開長達2年的技術與生物力學修正，才有今天更具破壞力的樣貌。

總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，尼莫自6月中旬起就穩定發揮，「不只擊球帶有力量，選球也依然紮實，就連打出界外球都有自信。」

▲尼莫調整揮棒型態成功。（圖／達志影像／美聯社）

尼莫未來還有19場比賽能嘗試再轟滿貫，挑戰單月滿貫紀錄（6支），目前已追平貝爾川、皮耶薩（Mike Piazza）、文杜拉（Robin Ventura）、米爾納（John Milner）的隊史單季紀錄。

尼莫自己也說，「我打職棒這麼久，從沒在1周內轟過2支滿貫，特別是在這種像季後賽般的地鐵大戰氣氛下，真的很特別。」