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大谷翔平放球點變低　羅伯斯盛讚：球質越來越好

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇二刀流大谷翔平今（6）本場主投2局僅被擊出1支安打，無失分、送出3次三振。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「他的球質越來越好，控球也很不錯。」

談到大谷今日登板的內容，羅伯斯表示，「感覺他愈來愈順手，即使沒有用盡全力，他依然能靠穩定的速球與變化球有效抓下出局數。首局的雙殺非常關鍵，下一場會再討論用球數及期望內容，他每次都在一點一滴變得更好，真的很令人放心。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

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▲大谷翔平放球點降低。（圖／達志影像／美聯社）

大谷目前投球的放球點比手術前更低，羅伯斯分析指出，「我認為他所做的一切都不是偶然，他非常清楚自己的投球動作與目標，畢竟這是第2次從Tommy John手術復出，我相信現在的姿勢是對他的手臂最舒服的位置。」

首局雖被擊出安打，但大谷馬上製造雙殺，以僅10球投完該局，2局也以3K畫下句點。

被問到是否考慮讓他在投球數少的情況下繼續投第3局時，羅伯斯回應，「今天原本就設定是投2局，所以我們照計畫執行，我認為能確實履行事先透過溝通決定的安排很重要，目前還不是讓他完全自由發揮的階段。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平逐步努力拉長局數。（圖／達志影像／美聯社）

至於何時能解除投球局數限制，羅伯斯說明，「我們的目標是拉長到能投5到6局，雖然還不確定什麼時候會達到，但我們會朝這個方向前進。」

被問到大谷是否會在明星賽前再登板，羅伯斯則表示，「我想可能性很高。」

關鍵字： MLB道奇大谷翔平羅伯斯

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