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徐若熙優質先發後降二軍　林凱威傷後復出補牛棚

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

徐若熙在下半季首戰扛下先發任務，本季首度對戰統一獅就繳出優質先發。賽後於5日被安排降至二軍休息，味全龍也拉上林凱威補強牛棚戰力。

林凱威開季在一軍出賽8場後因傷退場，診斷為發炎，因此下放至二軍休養，直到7月才在二軍例行賽復出，並於5日重返一軍。

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目前味全龍牛棚主力為吳俊杰、林子昱，談到林凱威歸隊後的角色，味全總教練葉君璋表示：「林凱威已經有一段時間參與比賽，不會立刻讓他投關鍵局數，還是會尋找適當時機上場，暫時以原有的模式為主。」他指出林凱威身體狀況已恢復良好，但實戰累積尚不足，將視情況安排登板時機。

徐若熙此役為本季首度對戰統一獅，展現壓制力，但「餅總」林岳平觀察後指出，統一獅打者應對其實不差：「昨天打得不錯，有些擊球感覺良好，只是被打到手套上。對戰6局中，三振次數不多，有效擊球也未形成安打，缺乏串聯。兩出局後出現得點圈機會，但最終遭到三振。」

對於徐若熙的整體投球內容，林岳平表示：「他的狀況看起來算普通，沒有到特別好，但球速與變化球仍具水準，面對強打者出現危機時，仍選擇以直球正面對決，展現直球優勢。」

此外，談到蒙德茲以9次觸身球與保送數在聯盟居高不下，林岳平直言：「這就是他的投球特色。保送偏多確實是隱憂，目前只要保送多，就容易掉分。但說實話，他的球讓打者不太好對付。」

關鍵字： 棒球徐若熙味全龍林凱威投球

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