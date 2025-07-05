台灣羽球男雙連2周包辦4強　提前鎖定加拿大賽冠軍創11年紀錄

▲李芳至（紅衣）、李芳任（黃衣）兄弟檔。（資料照／記者湯興漢攝）

記者游郁香／綜合報導

繼上周美國羽球公開賽後，台灣男雙本周在加拿大公開賽再度強勢包辦4強席次，提前鎖定冠軍金盃，也是繼2014年後再度有我國男雙組合在此站封王，更締造2018年改為世界巡迴賽後，300至1000等級史上第7次「單一國家包辦4強」紀錄。

本屆加拿大賽總獎金達24萬美元，男雙頭號種子「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至，8強賽以21比17、21比12直落2擊退「自家人」陳政寬、林秉緯，4強賽仍是「台灣內戰」，對手是上周美國賽亞軍何志偉、黃睿璿，後者8強賽鏖戰3局力退蘇格蘭第3種子組合。

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另一場內戰由張課琦、柏禮維以21比16、19比21、22比20扳倒江建葦、吳軒毅，他們接下來將與魏俊緯、楊博智爭奪決賽席次。

▲台灣男雙組合張課琦、柏禮維。（資料照／記者湯興漢攝）

台灣4組男雙在8強賽過關，包辦了此站全部4強席次，提前鎖定冠軍，也將創下自2014年梁睿緯、呂佳彬後，再有台灣男雙在加拿大賽封王的紀錄。其中「李家兄弟」曾兩度打進超級賽冠軍戰但都屈居亞軍，他們將力拚生涯首座超級賽冠軍。

台灣女雙也傳來捷報，頭號種子許尹鏸、林芝昀逆轉擊敗「同鄉」胡綾芳、鄭宇倢晉級4強，另一個台灣組合張淨惠、楊景惇也闖進準決賽，兩組台將有望挑戰繼2010年台灣黃金女雙簡毓瑾、程文欣後，在此站封后的榮景。