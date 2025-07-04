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味全第二輪吳承皓潛力驚豔葉總！黃暐傑之外還有即戰力

▲▼西苑吳承皓、彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）

▲西苑吳承皓。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／台北報導

新人選秀會甫落幕，味全龍首輪選進「唯一海歸」黃暐傑引發熱議，而第二輪挑中的西苑高中二壘手吳承皓也展現出極具潛力的特質。總教練葉君璋點名，第四輪選入、來自桃園市的投手何宗旂，與黃暐傑都有機會成為一軍即戰力。

談到新秀即戰力的評估，葉總表示：「除了高中生之外，其他選手都有機會上到一軍，像黃暐傑、何宗旂都是可能的戰力補充。至於第八輪選手林鴻祥，因曾有兩年空白期，還需要再觀察調整。」

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他補充指出，林鴻祥帳面成績尚可，身材條件不錯、最快球速可達150公里，具備培養價值，尤其目前二軍投手戰力緊縮，也需更多人手支援。

至於黃暐傑的進度方面，葉總說：「他的合約與體檢尚未完成，若兩者順利處理，根據身體狀況大概8月中有機會，看他調整狀況如何。」

第二輪選入的吳承皓也被視為未來可塑之才，葉總認為他是「會比賽的選手」，無論打擊或守備的臨場反應與思考能力都相當不錯，「他在高中成績不錯，整體條件也好，相信對球隊將有所幫助。」味全龍曾舉辦大型測試會，當時兄弟首輪挑中的蔡琞傑在首打席就開轟，葉總說，這次能在吳承皓與他之中選到其一，「對球隊就是一大幫助。」

關鍵字： 味全龍新秀黃暐傑吳承皓葉君璋

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