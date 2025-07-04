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英超豪門切爾西重磅補強　多特新星吉騰斯正式加盟

▲多特蒙德吉滕斯（Jamie Gittens）加盟英超豪門切爾西。（圖／達志影像／美聯社）

▲多特蒙德吉滕斯（Jamie Gittens）加盟英超豪門切爾西。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門切爾西近日持續補強邊路戰力，德甲勁旅多特蒙德台灣時間4日正式宣佈，陣中明星左翼吉騰斯（Jamie Gittens）將轉會至切爾西，雙方已在美國佛羅里達州勞德代爾堡完成協議；根據ESPN報導指出，這筆轉會總價高達5500萬英鎊（約新台幣22.5億），吉騰斯將與藍軍簽下一紙為期7年的長約。

現年20歲的吉騰斯，2020年自曼城青訓轉投多特蒙德，2022年升上一線隊後穩定成長，累積出戰107場比賽並攻入17球。上個賽季他的表現尤其亮眼，48場比賽中貢獻12球，包括4記歐冠進球，展現出極佳的進攻潛力。

對於這位愛將的離隊，多特蒙德總經理里肯（Lars Ricken）在球會聲明中表示：「吉騰斯的職業生涯是多特蒙德培育頂尖新秀的典範，我們非常早就發掘了他，幾乎是免費簽下，並在青訓中心全力培養，也給予他在一線隊的頂級舞台出場機會，他以投入、表現與進球，回報了我們對他的信任。」

切爾西方面則希望藉此補強左路火力，在未買斷曼聯租將桑喬（Jadon Sancho）的情況下，將吉騰斯視為關鍵替補；這筆轉會也成為切爾西今夏的另一項重要補強，此前球隊已接連引進伊普斯維奇與前鋒德拉普（Liam Delap）以及布萊頓中場佩德羅（João Pedro），展現球隊重建企圖心。

關鍵字： 多特蒙德切爾西足球

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