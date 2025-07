英超豪門切爾西重磅補強　多特新星吉騰斯正式加盟

▲多特蒙德吉滕斯(Jamie Gittens)加盟英超豪門切爾西。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超豪門切爾西近日持續補強邊路戰力,德甲勁旅多特蒙德台灣時間4日正式宣佈,陣中明星左翼吉騰斯(Jamie Gittens)將轉會至切爾西,雙方已在美國佛羅里達州勞德代爾堡完成協議;根據ESPN報導指出,這筆轉會總價高達5500萬英鎊(約新台幣22.5億),吉騰斯將與藍軍簽下一紙為期7年的長約。

Borussia Dortmund's offensive player Jamie Gittens (20) is on the verge of a transfer to English Premier League club Chelsea FC. All parties involved agreed in principle on this today, Thursday, in Fort Lauderdale (USA). The contractual details are still being finalized.



:… pic.twitter.com/NGLobXklEM July 3, 2025

現年20歲的吉騰斯,2020年自曼城青訓轉投多特蒙德,2022年升上一線隊後穩定成長,累積出戰107場比賽並攻入17球。上個賽季他的表現尤其亮眼,48場比賽中貢獻12球,包括4記歐冠進球,展現出極佳的進攻潛力。

Don't sleep or hate on Jamie Gittens.



There's no Bundesliga Tax here, he was destroying Barcelona and PSG in the Champions League.



He will explode as a Touchline Winger under Maresca at Chelsea.pic.twitter.com/QIK29foKpA — Zeno (@CFCZeno) July 3, 2025

對於這位愛將的離隊,多特蒙德總經理里肯(Lars Ricken)在球會聲明中表示:「吉騰斯的職業生涯是多特蒙德培育頂尖新秀的典範,我們非常早就發掘了他,幾乎是免費簽下,並在青訓中心全力培養,也給予他在一線隊的頂級舞台出場機會,他以投入、表現與進球,回報了我們對他的信任。」

Understand Chelsea will pay £48.5m fixed fee plus £3.5m add-ons for Jamie Bynoe-Gittens.



Borussia Dortmund will also have a sell-on clause. pic.twitter.com/YrnfmO6ynT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2025

切爾西方面則希望藉此補強左路火力,在未買斷曼聯租將桑喬(Jadon Sancho)的情況下,將吉騰斯視為關鍵替補;這筆轉會也成為切爾西今夏的另一項重要補強,此前球隊已接連引進伊普斯維奇與前鋒德拉普(Liam Delap)以及布萊頓中場佩德羅(João Pedro),展現球隊重建企圖心。