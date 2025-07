藍鳥主場4戰橫掃洋基　近9年首度7月初登上美東龍頭

▲藍鳥4連戰橫掃洋基,登頂美東龍頭。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

多倫多藍鳥台灣時間4日上午在主場8比5擊敗紐約洋基,完成系列賽4戰橫掃,戰績提升至49勝38敗,獨居美聯東區龍頭;這是藍鳥自2016年9月5日以來,首次在賽季此時單獨位居分區榜首,也成為球隊近年最具代表性的轉捩點之一。

Keep battling. Keep winning.



Bring the noise. Be here: https://t.co/NGRbTByMpO pic.twitter.com/zjzFsvzUQ3