藍鳥主場4戰橫掃洋基　近9年首度7月初登上美東龍頭

▲藍鳥4連戰橫掃洋基，登頂美東龍頭。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥台灣時間4日上午在主場8比5擊敗紐約洋基，完成系列賽4戰橫掃，戰績提升至49勝38敗，獨居美聯東區龍頭；這是藍鳥自2016年9月5日以來，首次在賽季此時單獨位居分區榜首，也成為球隊近年最具代表性的轉捩點之一。

「這就是我們這支球隊的寫照，」主將史普林格（George Springer）賽後受訪時表示，「即使有人受傷缺陣，我們仍能與聯盟最強隊伍一拚高下，他們當然是支很棒的球隊，而我們能夠打出自己風格，真的很棒。」

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在缺少明星游擊比薛特（Bo Bichette）的情況下，藍鳥主帥施奈德（John Schneider）與教練團嘗試多樣化的陣容組合，意外打出佳績；此役盧克斯（Nathan Lukes）首度擔任開路先鋒就有驚人表現，他在4局下半的打席中連續擊出9個界外球後，於第14球敲出超前二壘安打，為球隊注入關鍵攻勢，幫助藍鳥5比3領先。

「還滿酷的，對吧？那時我都快失去感覺了，威爾斯（洋基捕手）還跟我說：兄弟，拜託，把球打進界內就好，好嗎？真的滿有趣的，」盧克斯笑著說。

GEORGE SPRINGER.



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值得一提的是，繼加拿大國慶日雙響砲後，藍鳥史普林格又於本戰夯出2支全壘打，展現個人本季回春代表作；除了進攻火力，藍鳥在壘間跑動方面也出現重大進步，主帥施奈德指出，季初教練團與球員進行「非常直接的對話」，讓球隊從聯盟壘跑表現最差之一，蛻變為表現穩定隊伍。

▲洋基慘遭橫掃，陣中主將賈吉（Aaron Judge）神情嚴肅。（圖／達志影像／美聯社）



最後施耐德也特別稱讚小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）為其中關鍵人物：「當核心球員買單，那就變成不容討論的標準。」