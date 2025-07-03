瓊斯盃「姐妹鬩牆」結局意外　世大運隊一度領先23分扳倒中華女籃

▲世大運培訓隊力退中華女籃。（圖／籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

第44屆雙北威廉瓊斯盃今（3）日上演「姐妹鬩牆」戲碼，中華女籃讓歸化人選庫克斯、主控彭曉彤與射手黃鈴娟等主力輪休，一度落後給世大運培訓隊多達23分，儘管下半場展開猛烈反擊，第3節僅讓對手拿5分，最終仍逆轉未果，以62比65意外敗北。

此次中華女籃由彭詩晴、陳晏宇、陳薇安等旅外球星領軍，來自美國、身高193公分的潛在歸化人選庫克斯也在名單上。今日與世大運培訓隊交手一役，總教練歐森選擇讓彭曉彤、黃鈴娟和庫克斯等多名主力輪休，團隊卻整場找不到準星，投籃命中率不到25%，上半場一度被拉開23分差距，令人始料未及。

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▲中華女籃旅外球星陳薇安（左）。（圖／籃協提供）

昨日遭韓國女籃「震撼教育」的世大運培訓隊，今日很快重整旗鼓，對上以亞洲盃國家隊為主體的中華女籃，打來毫無懼色，林佳蓉、王玥媞接連命中外線，加上團隊防守奏效，成功壓制中華隊的火力，帶著超過20分差距進入下半場。

下半場戰局發生變化，中華女籃開啟猛烈反擊，第3節僅失掉5分，步步進逼給世大運培訓隊帶來巨大壓力，不過在林佳蓉末節穩定輸出，混血女將洪蓓文穩健罰球建功，世大運隊終場以3分之差險勝。

林佳蓉此役繳出15分、6籃板，是世大運隊致勝關鍵；王玥媞包辦3記三分球拿下11分，展現射手本色；游沁樺也有7分、5籃板、3阻攻的全能表現，撐起禁區防線。