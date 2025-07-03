湖人簽艾頓獲A級評價！下季陣容曝　詹皇生涯聯手9位狀元創歷史

Deandre Ayton will become the NINTH No. 1 overall pick to team up with Bron ????:



-Ayton

-Anthony Davis

-Dwight Howard

-D-Rose

-Kyrie

-Andrew Bogut

-Greg Oden

-Shaq

-Joe Smith pic.twitter.com/utTAv5Patg — Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今（3）日以2年1600萬美元簽下狀元長人艾頓（Deandre Ayton），被美國媒體評為「A級」操作，《ClutchPoints》認為艾頓是洛城理想的先發中鋒，他也是天王詹姆斯（LeBron James）生涯聯手的第9位選秀狀元，寫下了歷史紀錄。

湖人在自由市場開啟後放走側翼大將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），因此得到約1400萬美元的中產特例，隨後市場出現一位「意外」的禁區補強人選，2018年狀元艾頓與拓荒者完成買斷，洛城隨即出手，最終與他達成為期兩年、總值約1600萬美元的合約，第2年為球員選項。

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▲湖人簽下狀元長人艾頓（左）。（圖／達志影像／美聯社）

湖人也用中產特例的另一部分簽下23歲前場小將拉拉維亞（Jake LaRavia）。《ClutchPoints》指出，在自由市場操作空間有限的情況下，湖人這次操作頗為成功，艾頓幾乎是前溜馬門神透納（Myles Turner）之外最好的中鋒選擇，甚至比羅培茲（Brook Lopez）與卡佩拉（Clint Capela）更具優勢。

《ClutchPoints》表示，艾頓是湖人目前所需的理想先發中鋒，能跑動、搶板、護框和終結，「這些條件遠優於上季在戴維斯（Anthony Davis）離隊後湖人禁區的其他人選。」

▲艾頓（左）是詹姆斯生涯聯手的第9位選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

艾頓將接替戴維斯留下的先發5號位角色，與詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）及八村壘搭檔出擊。值得一提的是，他是詹皇生涯聯手的第9位狀元，創下NBA歷史最多紀錄，其他8位分別為戴維斯、霍華德（Dwight Howard）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、厄文（Kyrie Irving）、羅斯（Derrick Rose）、柏加特（Andrew Bogut）、歐登（Greg Oden）與史密斯（Joe Smith）。

WHO’S STOPPING THIS STARTING 5? ???? ???? pic.twitter.com/A7TPcTVAJj — House of Highlights (@HoHighlights) July 2, 2025

湖人下季可能先發陣容：

控衛：唐西奇

得分後衛：里夫斯

小前鋒：詹姆斯

大前鋒：八村壘

中鋒：艾頓

替補：

文森（Gabe Vincent）

柯奈特（Dalton Knecht）

范德比爾特（Jarred Vanderbilt）

拉拉維亞

蒂耶羅（Adou Thiero）

傑米森（Trey Jemison）