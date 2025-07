MLB全明星賽先發名單出爐　大谷領銜道奇三虎寫45年罕見紀錄

▲2025MLB明星賽先發揭曉。(圖/翻攝自MLB官網)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025MLB全明星賽將於台灣時間7月16日早上8點,在亞特蘭大勇士主場Truist Park盛大舉行。隨著球迷票選結果揭曉,本屆明星賽的先發名單也隨之公布,道奇王牌大谷翔平扛國聯先發DH,與同隊球星弗里曼(Freddie Freeman)、強打捕手史密斯(Will Smith)一同進國聯先發陣容,寫下相隔45年的罕見紀錄。

