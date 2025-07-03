MLB全明星賽先發名單出爐　大谷領銜道奇三虎寫45年罕見紀錄

▲2025MLB明星賽先發揭曉。（圖／翻攝自MLB官網）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2025MLB全明星賽將於台灣時間7月16日早上8點，在亞特蘭大勇士主場Truist Park盛大舉行。隨著球迷票選結果揭曉，本屆明星賽的先發名單也隨之公布，道奇王牌大谷翔平扛國聯先發DH，與同隊球星弗里曼（Freddie Freeman）、強打捕手史密斯（Will Smith）一同進國聯先發陣容，寫下相隔45年的罕見紀錄。

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道奇日籍二刀流球星大谷翔平與洋基隊長、「法官」賈吉（Aaron Judge）分別以各自聯盟第一高票自動入選，而今年共有來自13支球隊的球員獲選先發，其中老虎與道奇各有3人上榜，為入選人數最多球隊。另有9位球員是生涯首度以先發身分站上全明星舞台。

Aaron Judge: In

Shohei Ohtani: In



Find out the rest of the MLB All-Star Starters tonight at 7 PM ET on ESPN pic.twitter.com/MyKA8vW9Ng — ESPN (@espn) July 2, 2025

值得一提的是，根據《美聯社》報導，這是自1980年以來，道奇首度有3名以上球員獲得球迷票選為明星賽先發；1980年道奇曾有4人進明星賽先發陣容，分別是一壘手蓋維（Steve Garvey）、二壘手路普斯（Davey Lopes）、游擊手羅素（Bill Russell）、史密斯（Reggie Smith）。

美聯方面，底特律老虎也同樣有3名球員入選先發陣容：二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、外野手格林（Riley Greene）及巴耶茲（Javier Baez），本屆老虎成為繼2007年之後，隊史再度有3名選手入列先發；上一次為捕手羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）、外野手歐多內茲（Magglio Ordonez）與二壘手波蘭柯（Plácido Polanco）。

Three Tigers named All-Star Game starters https://t.co/p9l5ywbG3Y via @detroitnews — Doc Watson (@PaulDocWatson) July 3, 2025

國聯明星隊先發野手陣容：

指定打擊：大谷翔平（道奇）

一壘手：弗里曼（Freddie Freeman，道奇）

二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇）

三壘手：馬查多（Manny Machado，教士）

游擊手：林多（Francisco Lindor，大都會）

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）

外野手：阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，勇士）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）、塔克（Kyle Tucker，小熊）

美聯明星隊先發野手陣容：

指定打擊：歐赫恩（Ryan O'Hearn，金鶯）

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，一壘手）

二壘手：托瑞斯（Gleyber Torres，老虎）

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez，守護者）

游擊手：威爾森（Jacob Wilson，運動家）

捕手：羅里（Cal Raleigh，水手）

外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）、格林（Riley Greene，老虎）、巴耶茲（Javier Baez，老虎）