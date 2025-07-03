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「控球之神」遲遲未決定落腳處原因曝　快艇高度期待簽回保羅

▲▼馬刺控球之神保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅仍在自由市場上觀望，希望新東家能提供先發角色。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）至今還未確定新賽季的落腳處，《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）今（3）日披露，這位12屆全明星希望「擔任先發」，是他遲遲未做出決定的部分原因，他的前東家快艇仍對雙方再續前緣抱持高度期待。

保羅上季效力聖安東尼奧馬刺，全勤出賽82場，場均繳出8.8分、7.4助攻，儘管數據創生涯新低，仍展現老將價值。他與馬刺的一年約到期後，無意續留，NBA名記者史坦（Marc Stein）日前披露，他「下定決心」重返家人定居的洛杉磯；另一名資深記者海恩斯（Chris Haynes）本周明確指出，他已將選項縮小至2支前東家：太陽與快艇。

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保羅2011至2017年效力快艇6季，2020年轉戰太陽，並在2021年率隊闖進NBA總冠軍賽，那也是他生涯最接近歐布萊恩金盃的一次，可惜最終不敵公鹿。

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇仍積極招手，希望讓保羅「回家」。（圖／達志影像／美聯社）

自由市場1日清晨開啟後，保羅至今還未做出決定，《美聯社》記者雷諾茲今日披露，「他希望擔任先發，這也是他遲遲未做出決定的部分原因。快艇方面仍對他最終選擇加盟抱持高度期待。」

快艇隨隊記者阿瑟立（Tomer Azarly）指出，「沒錯。如先前提到的，太陽（甚至可能還有公鹿）可以提供先發位置。快艇則有『回家』的情感優勢，且若願意，也可能開出不只底薪的報價。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯快艇Chris Paul

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