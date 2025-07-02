「柯瑞＋里拉德」夢幻雙槍合體有望！　勇士傳爭取加盟

▲公鹿選擇裁掉里拉德，傳出勇士在內多支球隊積極爭取他的加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在本季季後賽首輪面臨阿基里斯腱斷裂的嚴峻傷勢，NBA頂尖明星控衛里拉德（Damian Lillard）昨日遭公鹿無預警釋出，一度讓陣中王牌球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）大表不滿。不過里拉德本人對於接下來能夠主動決定自己何去何從，似乎感到相當滿意，據了解包括人氣勁旅勇士在內，已有超過10隊和里拉德進行接觸。

公鹿為了簽下與溜馬約滿的主力長人透納（Myles Turner），竟選擇無預警裁掉曾9度入選明星賽，被視為當代具備最強「絕殺一擊」能力的里拉德。

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但由於里拉德與公鹿還有剩餘大約1.13億美金的薪資合約，因此未來會以攤提方式付完剩餘薪水，接下來兩季里拉德的薪資分別高達5410萬美金、5840萬美金，但如果里拉德選擇轉戰其他球隊，公鹿在團隊薪資上都能獲得部分抵銷。

據美國媒體報導，目前聯盟中已經有超過10支隊伍嘗試與里拉德接觸，而他即將獲得職業運動史上，難得一見的自由狀況，甚至能夠只簽一份「底薪合約」，就選擇任何他想加盟的隊伍，以他的身手及過往實績，這在歷史上可說相當罕見。

目前許多具有爭冠實力的隊伍，都已經和里拉德展開聯絡，其中擁有史上最頂尖射手「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在陣的勇士，也對里拉德表達了高度興趣。

由於過往里拉德是在灣區長大，因此若能來到勇士打球，在復出後與柯瑞組成「夢幻雙槍」，勢必讓勇士戰力與關注度都大大提升。

不過，不只是勇士，目前傳出包括熱火、馬刺以及拓荒者都與里拉德展開接觸，不過目前由於阿基里斯腱傷勢，里拉德目前仍將持續復健，並不會即刻作出決定，目前里拉德傳出最快在2025-26賽季的全明星周期間，就可能正式復出。

▲勇士若能組成柯瑞與里拉德雙槍聯手，整體實力將會更加提升。（圖／達志影像／美聯社）