大谷翔平轟史上最速moonshot！一人包辦道奇擊球初速排行榜

No. 30 FOR SHOHEI OHTANI pic.twitter.com/CRddJEw1S2 — MLB (@MLB) July 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今對白襪之戰在誒4局下敲出本季第30轟，成為首位連續5年達成單季30轟的日本選手，且累計5次為日本選手最多。

4局2出局、球隊領先4分，大谷迎來第3打席。當時第4球的擦棒球擊中主審膝蓋附近，導致比賽短暫中斷。不過大谷在滿球數後，從白襪右投史密斯（Shane Smith）手中擊出全壘打，飛行距離達408英尺（約124公尺）。 這發擊球角度高達42度的全壘打，是他大聯盟生涯第255轟中第4高的角度。

根據美國數據網站「Baseball Savant」，此球最高飛行高度達167英尺（約51公尺），滯空時間達6.9秒，是一發名副其實的「moonshot」（射月全壘打）。

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MLB數據專家藍斯（Sarah Langs）則指出，這球擊球初速達116.3英里（約187.2公里），在Statcast自2015年啟用以來，為角度超過36度的全壘打中最快的一球。

此外，自2015年起，道奇擊球初速最快前14名，全由大谷一人包辦。 大谷在本季第86場比賽就達成30轟，也寫道奇隊史最快紀錄，同時是大聯盟史上第一位以「第一棒打者」身份達成此成就的選手。

若以具先發紀錄的投手身份來看，這次30轟是他生涯單季第4多，前3多分別是2021年的46轟、2023年的44轟，以及2022年的34轟。

這是大谷生涯第3次在上半季就敲出30轟，僅次於2021年與2023年。而本季僅86場就達成此紀錄，比起去年敲出個人單季最多54轟的節奏，還快了14場。

歷史上，能3度在上半季達成30轟紀錄的球員，除了大谷外，還有馬奎爾（Mark McGwire）（4次）、賈吉（Aaron Judge）（4次）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）（3次）。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）