直落二扳倒法網冠軍高芙　雅斯特雷姆斯卡壓軸爆冷掀溫網驚奇日

▲烏克蘭好手雅斯特雷姆斯卡(Dayana Yastremska)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

溫網首輪在台灣時間2日持續上演戲劇性爆冷秀,多位高種子球員紛紛遭淘汰,而壓軸登場的第2種子、法網冠軍高芙(Coco Gauff)也未能倖免;世界排名第42烏克蘭好手雅斯特雷姆斯卡(Dayana Yastremska)以7比6(3)、6比1擊敗高芙,收下自2019年以來對Top2球員的首場勝利,也為這一天驚奇落幕畫下句點。

DAYANA YASTREMSKA UPSETS NO. 2 COCO GAUFF IN THE FIRST ROUND OF WIMBLEDON pic.twitter.com/5XsGff4IrC July 1, 2025

比賽於當地時間晚間進行,雅斯特雷姆斯卡全場火力全開,在1小時19分鐘內迅速解決戰局,生涯首次於草地賽事擊敗世界前2選手,也是她繼2019年武漢擊敗普莉斯科娃(Karolina Pliskova)後,再度扳倒Top2選手。

「這場比賽其實有點棘手,但我真的打得很火熱,我真的很享受在1號球場比賽的感覺,雖然我去年在這裡輸給了維基奇(Donna Vekic),但還是留下了美好的回憶,這座球場給我很多能量,我今天真的有感受到,」雅斯特雷姆斯卡賽後開心表示。

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 #Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

雅斯特雷姆斯卡近況不俗,草地賽季表現亮眼,溫網前8戰6勝,包括拿下諾丁漢亞軍和伊斯特本站8強,此役她延續火燙手感,擊出多記致勝球,並成功抵擋高芙反撲壓力;「我覺得我在草地上狀態不錯,已經累積了一些比賽經驗,今天我的主要目標就是做自己,打開心,做出自由的決定,我想我今天做得很好,」雅斯特雷姆斯卡接著說。

"It was a great match today, I was really on fire."



Dayana Yastremska even has the nails to match #Wimbledon pic.twitter.com/W2zB5CCrNG — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

高芙賽後則承認對手表現更勝一籌,「她打得非常好,我抽到籤的時候就知道這會是一場艱難的比賽,我之前和她在紅土交手過,那種場地我比較習慣,但還是打了3盤,我知道今天會很難打,我也確實有些機會,但.....就這樣了。」

這場敗仗也讓高芙成為繼皮古拉(Jessica Pegula)與鄭欽文之後,當日第3位出局的Top5種子,高芙同時也是公開年代第3位在奪得法網冠軍後隨即於溫網首輪止步的球員,前兩位分別為海寧(Justine Henin,2005年)與斯奇亞沃尼(Francesca Schiavone,2010年)。