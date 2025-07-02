直落二扳倒法網冠軍高芙　雅斯特雷姆斯卡壓軸爆冷掀溫網驚奇日

▲烏克蘭好手雅斯特雷姆斯卡（Dayana Yastremska）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

溫網首輪在台灣時間2日持續上演戲劇性爆冷秀，多位高種子球員紛紛遭淘汰，而壓軸登場的第2種子、法網冠軍高芙（Coco Gauff）也未能倖免；世界排名第42烏克蘭好手雅斯特雷姆斯卡（Dayana Yastremska）以7比6（3）、6比1擊敗高芙，收下自2019年以來對Top2球員的首場勝利，也為這一天驚奇落幕畫下句點。

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比賽於當地時間晚間進行，雅斯特雷姆斯卡全場火力全開，在1小時19分鐘內迅速解決戰局，生涯首次於草地賽事擊敗世界前2選手，也是她繼2019年武漢擊敗普莉斯科娃（Karolina Pliskova）後，再度扳倒Top2選手。

「這場比賽其實有點棘手，但我真的打得很火熱，我真的很享受在1號球場比賽的感覺，雖然我去年在這裡輸給了維基奇（Donna Vekic），但還是留下了美好的回憶，這座球場給我很多能量，我今天真的有感受到，」雅斯特雷姆斯卡賽後開心表示。

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 #Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

雅斯特雷姆斯卡近況不俗，草地賽季表現亮眼，溫網前8戰6勝，包括拿下諾丁漢亞軍和伊斯特本站8強，此役她延續火燙手感，擊出多記致勝球，並成功抵擋高芙反撲壓力；「我覺得我在草地上狀態不錯，已經累積了一些比賽經驗，今天我的主要目標就是做自己，打開心，做出自由的決定，我想我今天做得很好，」雅斯特雷姆斯卡接著說。

"It was a great match today, I was really on fire."



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高芙賽後則承認對手表現更勝一籌，「她打得非常好，我抽到籤的時候就知道這會是一場艱難的比賽，我之前和她在紅土交手過，那種場地我比較習慣，但還是打了3盤，我知道今天會很難打，我也確實有些機會，但.....就這樣了。」

這場敗仗也讓高芙成為繼皮古拉（Jessica Pegula）與鄭欽文之後，當日第3位出局的Top5種子，高芙同時也是公開年代第3位在奪得法網冠軍後隨即於溫網首輪止步的球員，前兩位分別為海寧（Justine Henin，2005年）與斯奇亞沃尼（Francesca Schiavone，2010年）。