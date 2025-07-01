「希臘男神」溫網背傷復發心碎退賽　思考是否要繼續生涯

▲希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）溫網首輪因傷退賽。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在本屆溫網首輪對戰法國資格賽選手羅耶（Valentin Royer）時，因背部傷勢退賽，無緣晉級第2輪；賽後西西帕斯心碎坦承，這傷勢已困擾許久，看到自己淪落至此真的很痛苦。

Stefanos Tsitsipas retires from his first round match against Valentin Royer down 6-3 6-2.



Dealing with a back injury.



Hopefully he’s able to get fully healthy for the hard court season.



???????? pic.twitter.com/5NkMbT9T9p [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2025

比賽中，西西帕斯的移動與發球明顯受到限制，一發成功率僅43%，身體狀態明顯不適，最終在進行74分鐘、兩盤落後下，西西帕斯申請醫療暫停，隨後選擇退賽。早在上週義大利球王辛納（Jannik Sinner）的教練卡希爾（Darren Cahill）就曾透露，西西帕斯在與辛納練習期間即出現背部不適。

「這種情況很難形容，我最近像是在打很多場戰爭，看到自己淪落至此真的很痛苦，我最討厭的事情之一就是退賽或中止比賽，但我從沒想過自己會一次又一次面臨這種情況，從幾年前的都靈ATP年終總決賽開始就不斷重演。」西西帕斯在退賽後直言自己處境艱難。

Stefanos Tsitsipas says he’s been trying everything to get healthy, but he’s out of answers, ‘If I see it continue like this, there's no point in competing’



"It's hard to describe. I'm fighting a lot of wars these days. It's really painful to find myself in a situation like… pic.twitter.com/ouINpfuv6k — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2025

西西帕斯表示，過去一段時間身體狀況反覆，影響到他比賽的穩定性，「從那時開始，我的身體就變得非常脆弱，我一直在為保持健康、為能極限比賽而奮鬥，這是一場艱難的戰役，我真的不知道該怎麼辦，我感覺自己完全找不到答案，我已經盡了一切努力，無論是體能還是物理治療，都做到了極致，但現在我真的不知道該怎麼辦。」

本季西西帕斯戰績19勝13敗，是繼梅迪維夫（Daniil Medvedev）後第2位在開幕日出局的男單種子球員。目前西西帕斯在ATP年終總決賽積分榜上暫居第22，近5站賽事都未能突破第3輪，今年最佳表現為杜拜站奪冠，摘下個人生涯第12座ATP巡迴賽冠軍。

Oh Stef



The worst day 1 at #Wimbledon 2025 already



Hot conditions, bad scheduling & dispute with technology - Umpires having to call lets



2 sad mid-match injury retirements - Stefanos Tsitsipas (chronic low back) & Ons Jabeur



Medvedev & Ostapenko lost



Tennis is brutal pic.twitter.com/zDJB2MFoNZ — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) June 30, 2025

對於未來是否繼續征戰賽場，西西帕斯語帶保留表示，「這或許是我職業生涯中遇過最艱難的情況，因為這問題始終揮之不去，就我個人來說，我的忍耐是有極限的，未來幾個月我必須下定決心，是否還要繼續走下去。」

「這會很困難，但如果未來的發展走向無解，那就沒有再比賽的意義，如果健康不在，那整個網球人生就會變得痛苦。」西西帕斯最後總結道。