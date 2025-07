「希臘男神」溫網背傷復發心碎退賽　思考是否要繼續生涯

▲希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)溫網首輪因傷退賽。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在本屆溫網首輪對戰法國資格賽選手羅耶(Valentin Royer)時,因背部傷勢退賽,無緣晉級第2輪;賽後西西帕斯心碎坦承,這傷勢已困擾許久,看到自己淪落至此真的很痛苦。

Stefanos Tsitsipas retires from his first round match against Valentin Royer down 6-3 6-2. Dealing with a back injury. Hopefully he’s able to get fully healthy for the hard court season. ???????? pic.twitter.com/5NkMbT9T9p

比賽中,西西帕斯的移動與發球明顯受到限制,一發成功率僅43%,身體狀態明顯不適,最終在進行74分鐘、兩盤落後下,西西帕斯申請醫療暫停,隨後選擇退賽。早在上週義大利球王辛納(Jannik Sinner)的教練卡希爾(Darren Cahill)就曾透露,西西帕斯在與辛納練習期間即出現背部不適。

「這種情況很難形容,我最近像是在打很多場戰爭,看到自己淪落至此真的很痛苦,我最討厭的事情之一就是退賽或中止比賽,但我從沒想過自己會一次又一次面臨這種情況,從幾年前的都靈ATP年終總決賽開始就不斷重演。」西西帕斯在退賽後直言自己處境艱難。

Stefanos Tsitsipas says he’s been trying everything to get healthy, but he’s out of answers, ‘If I see it continue like this, there's no point in competing’



"It's hard to describe. I'm fighting a lot of wars these days. It's really painful to find myself in a situation like… pic.twitter.com/ouINpfuv6k