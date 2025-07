「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝　待退義大利38歲老將賽後哭了

▲艾卡拉茲溫網首輪歷經4小時37分鐘的激戰,驚險擊退38歲義大利老將佛格尼尼。(圖/達志影像/美聯社,下同)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在本屆溫網首輪即遭遇強大挑戰。艾卡拉茲於創下溫網開幕日最高氣溫的酷暑中,歷經4小時又37分鐘的激戰,以7比5、6比7(5)、7比5、2比6、6比1驚險擊退義大利38歲老將佛格尼尼(Fabio Fognini),晉級第二輪。

Last Wimbledon. On Centre Court, heart full. Thank you to the crowd. And thank you @carlosalcaraz, a true champion @Wimbledon pic.twitter.com/lzHt4flTeI
June 30, 2025

在中央球場這場令人屏息的5盤對決中,艾卡拉茲展現過人的堅毅與體能,延續他在大滿貫5盤賽事中的卓越表現,將戰績推進至14勝1敗。「我不明白為什麼這會是他最後一次參加溫布頓,因為以他今天展現的水準,他還能再打3、4年,他打了一場精彩的比賽,我必須給他掌聲。」艾卡拉茲賽後感性表示。

A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini #Wimbledon pic.twitter.com/ZiRn7ya2aJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

這場比賽對佛格尼尼而言意義非凡,他早已表明2025年將是生涯最後一季,溫布頓也將成為他的告別舞台,然而此役與艾卡拉茲打得難分難解的表現,讓他重新思考退休時間點,「我想這可能是告別溫網、甚至是告別網球最好的方式,現在我這樣想,我當然很開心,腦海裡湧現許多情緒,現場氣氛非常棒,我真的很享受。」

佛格尼尼接著也透露內心真情:「老實說,我在更衣室裡哭了,我真的哭了,我沒想到能跟他打到第五盤,說實話,我本來沒什麼期待,今年因傷起步不順,成績也很差,勝場稀少。」

What. A. Match.



Carlos Alcaraz wins an epic duel in the sun against Fabio Fognini, 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/JF9prwRk1q — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

身為前世界第9、9座ATP巡迴賽冠軍得主的佛格尼尼,儘管本場前正值巡迴賽10連敗,但他在這場比賽中再度證明,即便面對當今世界頂尖球員,也仍有一戰之力。

比賽初段,艾卡拉茲展現穩定手感,首盤救回5個破發點後完成關鍵破發;但第二盤艾卡拉茲狀況起伏,發生20次非受迫性失誤,最終在搶7中落敗。第3盤雙方激戰連連,佛格尼尼一度打出本屆賽會最精采之一的多拍攻防回合,儘管義大利老將持續施壓,艾卡拉茲仍在第3盤末及第5盤拉開比分,最終收下勝利。





「我已盡力發揮,但老實說,我還有進步空間,」艾卡拉茲直言首場比賽仍未打出最佳狀態,「首戰就在中央球場出賽絕不容易,我在草地表現一直不錯,但溫網是不同的,我能感受到這裡與其他比賽的差異。」

本戰過後,艾卡拉茲不僅將自己在大滿貫首輪賽事的全勝紀錄延續至18勝0敗,也將在溫布頓的連勝紀錄推進至15場,目前他本季戰績43勝5敗,目標直指個人第6座年度冠軍以及溫網3連霸壯舉。