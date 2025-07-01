運動雲

>

「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝　待退義大利38歲老將賽後哭了

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）溫網首輪歷經4小時37分鐘的激戰，驚險擊退38歲義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲溫網首輪歷經4小時37分鐘的激戰，驚險擊退38歲義大利老將佛格尼尼。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在本屆溫網首輪即遭遇強大挑戰。艾卡拉茲於創下溫網開幕日最高氣溫的酷暑中，歷經4小時又37分鐘的激戰，以7比5、6比7（5）、7比5、2比6、6比1驚險擊退義大利38歲老將佛格尼尼（Fabio Fognini），晉級第二輪。

在中央球場這場令人屏息的5盤對決中，艾卡拉茲展現過人的堅毅與體能，延續他在大滿貫5盤賽事中的卓越表現，將戰績推進至14勝1敗。「我不明白為什麼這會是他最後一次參加溫布頓，因為以他今天展現的水準，他還能再打3、4年，他打了一場精彩的比賽，我必須給他掌聲。」艾卡拉茲賽後感性表示。

這場比賽對佛格尼尼而言意義非凡，他早已表明2025年將是生涯最後一季，溫布頓也將成為他的告別舞台，然而此役與艾卡拉茲打得難分難解的表現，讓他重新思考退休時間點，「我想這可能是告別溫網、甚至是告別網球最好的方式，現在我這樣想，我當然很開心，腦海裡湧現許多情緒，現場氣氛非常棒，我真的很享受。」

佛格尼尼接著也透露內心真情：「老實說，我在更衣室裡哭了，我真的哭了，我沒想到能跟他打到第五盤，說實話，我本來沒什麼期待，今年因傷起步不順，成績也很差，勝場稀少。」

身為前世界第9、9座ATP巡迴賽冠軍得主的佛格尼尼，儘管本場前正值巡迴賽10連敗，但他在這場比賽中再度證明，即便面對當今世界頂尖球員，也仍有一戰之力。

比賽初段，艾卡拉茲展現穩定手感，首盤救回5個破發點後完成關鍵破發；但第二盤艾卡拉茲狀況起伏，發生20次非受迫性失誤，最終在搶7中落敗。第3盤雙方激戰連連，佛格尼尼一度打出本屆賽會最精采之一的多拍攻防回合，儘管義大利老將持續施壓，艾卡拉茲仍在第3盤末及第5盤拉開比分，最終收下勝利。

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）溫網首輪歷經4小時37分鐘的激戰，驚險擊退38歲義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini）。（圖／達志影像／美聯社）

「我已盡力發揮，但老實說，我還有進步空間，」艾卡拉茲直言首場比賽仍未打出最佳狀態，「首戰就在中央球場出賽絕不容易，我在草地表現一直不錯，但溫網是不同的，我能感受到這裡與其他比賽的差異。」

本戰過後，艾卡拉茲不僅將自己在大滿貫首輪賽事的全勝紀錄延續至18勝0敗，也將在溫布頓的連勝紀錄推進至15場，目前他本季戰績43勝5敗，目標直指個人第6座年度冠軍以及溫網3連霸壯舉。

關鍵字： 溫網ATP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

2湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

3夢想家換帥　皮爾曼降轉助理總教練

43年6.2億　「餅皇」卡佩拉將重返火箭

5「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366