「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝　待退義大利38歲老將賽後哭了

▲艾卡拉茲溫網首輪歷經4小時37分鐘的激戰，驚險擊退38歲義大利老將佛格尼尼。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在本屆溫網首輪即遭遇強大挑戰。艾卡拉茲於創下溫網開幕日最高氣溫的酷暑中，歷經4小時又37分鐘的激戰，以7比5、6比7（5）、7比5、2比6、6比1驚險擊退義大利38歲老將佛格尼尼（Fabio Fognini），晉級第二輪。

Last Wimbledon. On Centre Court, heart full. Thank you to the crowd. And thank you @carlosalcaraz, a true champion @Wimbledon pic.twitter.com/lzHt4flTeI [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2025

在中央球場這場令人屏息的5盤對決中，艾卡拉茲展現過人的堅毅與體能，延續他在大滿貫5盤賽事中的卓越表現，將戰績推進至14勝1敗。「我不明白為什麼這會是他最後一次參加溫布頓，因為以他今天展現的水準，他還能再打3、4年，他打了一場精彩的比賽，我必須給他掌聲。」艾卡拉茲賽後感性表示。

A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini #Wimbledon pic.twitter.com/ZiRn7ya2aJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

這場比賽對佛格尼尼而言意義非凡，他早已表明2025年將是生涯最後一季，溫布頓也將成為他的告別舞台，然而此役與艾卡拉茲打得難分難解的表現，讓他重新思考退休時間點，「我想這可能是告別溫網、甚至是告別網球最好的方式，現在我這樣想，我當然很開心，腦海裡湧現許多情緒，現場氣氛非常棒，我真的很享受。」

佛格尼尼接著也透露內心真情：「老實說，我在更衣室裡哭了，我真的哭了，我沒想到能跟他打到第五盤，說實話，我本來沒什麼期待，今年因傷起步不順，成績也很差，勝場稀少。」

What. A. Match.



Carlos Alcaraz wins an epic duel in the sun against Fabio Fognini, 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/JF9prwRk1q — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

身為前世界第9、9座ATP巡迴賽冠軍得主的佛格尼尼，儘管本場前正值巡迴賽10連敗，但他在這場比賽中再度證明，即便面對當今世界頂尖球員，也仍有一戰之力。

比賽初段，艾卡拉茲展現穩定手感，首盤救回5個破發點後完成關鍵破發；但第二盤艾卡拉茲狀況起伏，發生20次非受迫性失誤，最終在搶7中落敗。第3盤雙方激戰連連，佛格尼尼一度打出本屆賽會最精采之一的多拍攻防回合，儘管義大利老將持續施壓，艾卡拉茲仍在第3盤末及第5盤拉開比分，最終收下勝利。





「我已盡力發揮，但老實說，我還有進步空間，」艾卡拉茲直言首場比賽仍未打出最佳狀態，「首戰就在中央球場出賽絕不容易，我在草地表現一直不錯，但溫網是不同的，我能感受到這裡與其他比賽的差異。」

本戰過後，艾卡拉茲不僅將自己在大滿貫首輪賽事的全勝紀錄延續至18勝0敗，也將在溫布頓的連勝紀錄推進至15場，目前他本季戰績43勝5敗，目標直指個人第6座年度冠軍以及溫網3連霸壯舉。