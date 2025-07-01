「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了





▲中職選秀，江庭毅獲富邦悍將第4輪指名。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

平鎮高中當家捕手江庭毅今年選秀獲得富邦悍將第4輪指名，隨即在個人社群興奮表示，「我要去富邦找南珉貞了！」直率發言立刻引發熱烈關注，甚至釣出啦啦隊韓籍成員南珉貞本人回應：「你好～快點來～我等你～」

江庭毅以穩定守備與投捕搭配能力受到球探肯定。悍將副領隊林威助受訪時坦言，能在第4輪挑選到江庭毅相當意外，「想說不會這麼後面還拿到。」

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除了江庭毅，悍將首輪指名普門強打捕手張育豪，林威助表示，「捕手這塊，我們比較缺，好的捕手不多，今年可以在前面選到兩個不錯的捕手，我覺得還滿開心。」

獲得悍將青睞的江庭毅，昨晚在個人社群Instagram群組聊天室透過管理員表示，「我要去富邦找南珉貞了」。隨後又在Threads貼出一張南珉貞的應援毛巾，並寫下：「其實就是一個機會」。

沒想到這則貼文竟釣出南珉貞本人親自留言：「恭喜～我的南朋友～我想邀請你上我的 YouTube 頻道」，讓江庭毅驚喜萬分，隨即附上兩個「露齒微笑」的表情回覆：「沒問題，我的榮幸」；緊接著補上一句「我要發瘋了」，搭配「驚嚇張大嘴的臉」表情符號，難掩突如其來的驚喜與激動。

悍將學長們也紛紛在貼文下方留言，曾與南珉貞合照的廖任磊曬出合照炫耀，引來江庭毅幽默回應：「學長，我認輸。」另外，富邦育樂總經理陳昭如也留言表示歡迎加入悍將。

▲「我要去富邦找南珉貞！」 江庭毅社群發言竟釣出本尊回應 。（圖／截自江庭毅Threads）