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劉承佑圓夢進悍將差點哭出來　笑言以後要自己買自己的商品

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,富邦悍將副領隊兼農場主管林威助與富邦第二輪指名球員劉承佑。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將副領隊兼農場主管林威助與富邦第二輪指名球員劉承佑。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

從小在「新莊城堡」長大，U18外野手劉承佑在中職選秀第二輪獲得悍將青睞，進入夢想中的球隊，讓他難掩開心，嘴角笑意藏不住。

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劉承佑坦言：「很緊張也很開心，能如願加入自己最喜歡的球隊。」談到首輪沒聽到自己的名字，他表示順其自然，「哪一隊都好，也很開心最後是被自己喜歡的球隊選到。」

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受訪過程中難掩興奮情緒，劉承佑戴上自備的「悍將」球帽，他笑說：「被叫到名字差點哭出來，真的很開心。」談到對悍將的印象，他說：「是一支很棒的球隊。加入後希望能加強身體素質，應付職棒強度，我會努力盡快上一軍。」

他最崇拜的悍將學長是江少慶和戴培峰。他認為江少慶自律性強，戴培峰則兼具引導能力與強悍打擊，更期待能親自向他們請教如何適應職棒環境與訓練細節。

劉承佑也分享，今年曾進場觀戰近10場，甚至在29日例行賽終戰時也被球迷捕捉「野生劉承佑」出沒新莊球場。他笑說：「有空就想去看比賽，看球很放鬆。昨天也去了，應該是最後一次以球迷身份觀戰。好好享受最後一次在觀眾席上的感覺。我進場勝率算高，這季看的比賽贏比較多。」

家中已有不少悍將周邊商品，他也笑言，未來會自己買自己的商品。至於是否想像過站上MVP舞台，他說還沒想那麼遠，但過去在觀眾席看比賽時，總會跟著哼唱「嗆司曲」。

關鍵字： 劉承佑富邦悍將中職夢想新秀

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