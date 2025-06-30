獨行俠可能追求詹皇？　唐西奇預計下個月與湖人簽長約

▲若詹皇尋求交易，達拉斯被點名為潛在新東家。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）執行球員選項但未談延長合約，引發交易臆測，隨隊記者布哈（Jovan Buha）表示，若詹皇提出交易申請，獨行俠是值得關注的球隊。另外，外界普遍預期，「金童」唐西奇（Luka Doncic）將在下個月與湖人簽下長約。

詹姆斯拒絕降薪，執行了價值5260萬美元的球員選項，但他與湖人未就延長合約或先跳脫選項再重簽新合約進行任何討論，其他隊的高層認為，這可能是詹皇準備請求交易的前奏。

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儘管詹姆斯將在今年12月年滿41歲，仍保持全明星水準，上季還入選年度第3隊。他的經紀人保羅（Rich Paul）表明，詹皇關心的重點始終是球隊是否具備實際的爭冠能力，被認為是在向湖人高層施壓。

▲詹姆斯與湖人未談延長合約，交易傳聞再起。（圖／達志影像／美聯社）

隨隊記者布哈在節目上表示，若詹姆斯真的喊賣我，獨行俠會是一支值得關注的球隊。另一名NBA記者西格爾（Brett Siegel）也附和此觀點，「這番言論在今天釋出，無疑為湖人休賽季的規劃投下震撼彈。這是否激起了湖人高層的緊迫感，會是接下來的關鍵問題。 」

與此同時，《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）披露，季中透過震撼交易來到洛杉磯的「金童」唐西奇，預計下月與湖人簽下一紙長約，他被視為紫金大軍的新門面。