洋基火力終於回來了！　賈吉炸裂雙響：有時候事情不如願

▲洋基終於找回強大的得分能力。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基在經歷前1戰全場僅敲出3支安打的悶仗後，今（30）日在主場以12比5大勝運動家，火力全面復甦。奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出全壘打並豪取4打點，賈吉（Aaron Judge）則單場雙響砲，貝林傑（Cody Bellinger）也加入開轟行列，強勢奪下3連戰系列賽勝利。

賈吉在賽後談到球隊心態表示，「有時候會被痛打、有時候事情不會如願，但重點是隔天還能出來繼續拚，繼續去奮戰。」

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此役由奇澤姆率先吹起反攻號角，2局下他對老朋友、前條紋軍投手塞佛里諾（Luis Severino）轟出陽春砲；3局下洋基在失誤、保送與觸身球後攻占滿壘，奇澤姆把握機會掃出右中外野方向三壘安打，清空壘包，一口氣送回3分，讓洋基取得4比0領先，也終結球隊自前場比賽以來的得點圈安打乾旱。

賈吉談到奇澤姆時說，「這就是為什麼我說他是個能改變比賽的人，他在場上攻守兩端都能改變戰局。」

奇澤姆自月初從傷兵名單回歸後，已在23場比賽中繳出3成18打擊率、0.979 OPS的亮眼成績，總教練布恩（Aaron Boone）對此讚不絕口，「他的比賽非常有爆發力，當他打出這種水準，會帶動全隊的能量。」

賈吉在4局下轟出2分砲、7局下再補上一發左中外野方向全壘打，本季累計30轟，僅次於水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh），排行全聯盟第2，也創下個人本季第5次單場雙響。5局下，貝林傑也補上一發3分砲，徹底擊潰運動家投手群。

布恩指出，「這幾周有點艱難，但我總覺得我們快打出好比賽了，今天我們終於敲出關鍵安打，也把球送上看台。」

此役受惠最多的是剛從左膝發炎傷癒歸隊的資深先發史卓曼（Marcus Stroman），他主投5局僅失1分，壓制對手打線，收下勝投。史卓曼表示，「我們這打線很特別，隨時都可能爆打一波10分，身為先發投手，我們只需要努力限制失分就好，因為我們知道隨時可能爆發。」

此役大勝也讓奇澤姆信心爆棚，他表示洋基目前還不是最佳狀態，會越來越進入狀況，「我們還沒完全調回巔峰狀態，就已經是分區領先，等到我們像開季那樣找到節奏，會很可怕，我已經等不及了。」