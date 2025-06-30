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詹皇未簽新約施壓湖人高層？　美媒：若他要求交易可掌控下家

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯選擇執行5260萬美元球員選項，留隊但未簽新合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）正式執行價值5260萬美元的球員選項，如外界預期續留洛城，但他並未簽下一紙帶有2026-27選項的新合約，引發外界關注背後是否藏有「交易」伏筆，詹皇擁有交易否決權，這意味著他能掌控自己的下家。

《ESPN》分析，詹姆斯執行球員選項但未簽訂新約，是為了保留「被交易」的可能性，並藉此對總管佩林卡（Rob Pelinka）與湖人管理層施壓，希望他們能在接下來幾天內採取實際行動補強陣容。

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詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）發表耐人尋味的聲明，「LeBron想要爭冠，他知道湖人正在為未來鋪路，他也能理解，但他更重視的是現實中能奪冠的機會。」

▲▼灰狼戈貝爾、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲經紀人保羅公開喊話，強調詹皇渴望「現實中的奪冠機會」。（圖／達志影像／美聯社）

保羅進一步指出，湖人依然是詹姆斯職涯中不可或缺的一環，但也強調目前已來到生涯末段，「他希望每個賽季都意義非凡，而湖人理解這一點，也表達支持。」

《ESPN》權威記者查拉尼亞指出，詹姆斯對湖人現有陣容感到不安，會密切觀察球隊是否展現補強誠意，「他仍渴望明年爭冠，但對湖人目前陣容的走向感到不確定……LeBron顯然處於爭冠心態，他會密切觀察湖人是否有動作，讓球隊有實力在競爭激烈的西區爭冠。如果沒有，那些後續對話會走向哪裡，將成為這個休賽季的次主線劇情。」

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇擁有不可交易條款，若離隊將掌握主導權。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，詹姆斯擁有交易否決權，若他要求離隊，將擁有完全主導權，也讓湖人在潛在交易中難以換得等值資產，任何想網羅他的球隊，也須提出能匹配5260萬美元的方案。

目前看來，最可能的發展仍是佩林卡如承諾在未來數日採取補強行動，說服詹姆斯繼續留隊，拚搏生涯最後的冠軍機會。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James

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