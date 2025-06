怪力男來了！李灝宇炸裂本季第7轟　170公里暴力一擊

▲李灝宇。(圖/截自X:Tigers ML Report)

記者楊舒帆/綜合報導

老虎3A李灝宇30日(台灣時間)轟出本季第7轟,展現「怪力男」本色,擊球初速達到170公里。

李灝宇此戰對戰白襪3A,首打席面對麥肯德里(Evan McKendry),在1好2壞時掌握卡特球出擊,轟出中右外野全壘打,幫助球隊扳平為1比1。

Hao-Yu Lee crushes a solo homer to right center to tie the game for Toledo. It’s his 7th of the season and it left his bat at 105.7 MPH and traveled an estimated 400 feet. pic.twitter.com/X2EKaeJ6Fg