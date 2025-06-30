怪力男來了！李灝宇炸裂本季第7轟　170公里暴力一擊

▲李灝宇。（圖／截自X:Tigers ML Report）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎3A李灝宇30日（台灣時間）轟出本季第7轟，展現「怪力男」本色，擊球初速達到170公里。

李灝宇此戰對戰白襪3A，首打席面對麥肯德里（Evan McKendry），在1好2壞時掌握卡特球出擊，轟出中右外野全壘打，幫助球隊扳平為1比1。

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Hao-Yu Lee crushes a solo homer to right center to tie the game for Toledo. It’s his 7th of the season and it left his bat at 105.7 MPH and traveled an estimated 400 feet. pic.twitter.com/X2EKaeJ6Fg — Tigers ML Report (@tigersMLreport) June 29, 2025

這是他繼27日後、相隔兩場再度開轟。此發全壘打擊球初速達到105.7英里（約時速170公里）、飛行距離400英呎、仰角22度。

李灝宇第二打席擊出右外野飛球，第三、第四打席皆遭三振，最終4打數1支全壘打安打，打擊率.252。老虎最終以5比3戰勝對手。總結李灝宇6月表現，60打數敲出12支安打，打擊率.200，合計2轟；最後一週出賽5場僅1場無安打，帶著連2轟的好手感迎向7月。

鄭宗哲則在海盜1A進行復健第3戰，擔任先發游擊手並排在第一棒。第一打席敲出安打，為傷後復出首安，隨即展現快腿連盜二壘與三壘，企圖藉滾地球衝本壘時遭觸殺。

第二打席選到保送，嘗試盜壘時失敗。第三打席擊出右外野飛球，第四打席擊出投手前滾地球，延長賽第五打席則擊出中外野飛球推進隊友，10局下退場，由隊友接替守備。此役他4打數1安打，另選到1次保送。