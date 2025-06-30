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大谷翔平登板隔天4支0　道奇6月狂拿17勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇30日（台灣時間）與皇家交手系列賽，道奇以5比1獲勝，6月合計17勝，戰績提升至53勝32敗。不過大谷翔平登板後隔天4支0吞1K，本季第4次連兩場熄火，連續9打席無安打。

前一日對皇家之戰中，大谷以「投手兼DH」身分登板，投出復出後最長的2局內容，僅被敲出1安打、無失分、1三振，同時投出個人大聯盟生涯最快球速101.7英里（約163.7公里）。不過，他的打擊表現並不理想，4打數3三振無安打，未延續前兩場連續開轟的氣勢。

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本場比賽大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，對上過去對戰成績為4打數3安打、包含1轟的皇家先發左投布比克（Kris Bubic），大谷在首打席擊出左外野飛球出局，第2打席擊出中外野飛球，第3打席則打出游擊雙殺打。第4打席面對皇家中繼左投塞帕（Angel Zerpa），被三振出局。

道奇此戰由崔維諾（Lou Trivino）先發僅投1局，首局就被印地亞（Jonathan India）敲出左外野安打並發生暴投，隨後再遭小惠特（Bobby Witt Jr. ）擊出左外野二壘安打先失1分。

不過道奇很快反攻，2局上靠著赫南德茲（Enrique Hernández）的第8轟兩分砲逆轉戰局；6局上史密斯（Will Smith）敲出第10轟陽春砲擴大領先，7局上帕黑斯（Andy Pages）與蒙西（Max Muncy）接連擊出二壘安打，加上羅哈斯（Miguel Rojas）適時一擊再添2分。

道奇投手方面，從第2局登板的左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）投出6局無失分好投，僅被敲3安打並送出6次三振，拿下本季第4勝。

這場比賽結束後，道奇也完成整個6月份賽程。儘管面對洋基、大都會、教士、巨人等強隊挑戰，道奇仍打出17勝10敗的佳績，累積大量「勝差」。大谷翔平在6月的個人成績為：102打數27安打，打擊率.265，7支全壘打、17分打點。

日媒《日刊體育》分析，若排除2018年（因傷僅出賽4場）與2020年（疫情賽季），這樣的成績是他生涯6月的最差成績。7轟僅略優於2022年的6轟，也創下倒數第二的紀錄。

報導也提到，更值得注意的是，他在6月沒有任何一次盜壘紀錄，甚至連盜壘企圖都沒有。這是自2022年9月以來，首次單月0盜壘。考慮到他在28日登板、29日隔天又連兩場無安打，顯示「投打兩頭燒」對身體造成一定程度的影響。未來若要完全恢復「二刀流」的身手，身體節奏與負荷管理將是一大課題。

關鍵字： 大谷翔平道奇連續失手勝利棒球

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