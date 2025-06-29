快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

▲統一獅封王優惠。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅今（28）日晚間在桃園棒球場擊敗樂天桃猿，上半季戰績36勝24敗，順利登頂戰績榜首，勇奪隊史第18座季冠軍，同時取得2025年季後賽資格。

為感謝全台球迷長期以來的支持與消費者的熱情相挺，母企業7-ELEVEN將自7月1日（二）起至7月4日（五）連續四天推出封王慶祝優惠活動，回饋廣大獅迷與消費者。

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優惠內容包括：CITY PRIMA大杯精品美式及拿鐵咖啡買二送二、現萃茶冰淇淋紅茶買二送二、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買二送二，還有指定統一品牌商品同品類任選第二件五折優惠。另包含精華飲系列飲料，有酵維生素系列也有相關優惠。

▲7-11優惠。（圖／統一獅提供）

此外，7-ELEVEN高雄啤酒音樂節也將於7月5日（六）、6日（日）登場，搖滾區門票僅剩少量，購票即贈國際藝人小卡。一般區門票熱銷中，凡於17:00前入場，還可再獲得瓶裝啤酒兩罐。

統一獅隊的長期合作夥伴也紛紛響應，共同推出封王慶祝活動，邀請全台獅迷共享榮耀時刻。從咖啡、飲品、運動用品到生活精品，處處可見「封王」好康，要讓這份勝利的喜悅遍布全台。

▲▼7-11優惠。（圖／統一獅提供）

【 兆豐銀行 】

優質合作夥伴-兆豐銀行則同步宣布，從 6/30 (一) 起至 7/4 (五)，只要持 「兆豐統一 7-

ELEVEN 獅聯名卡」國內新增一般消費享紅利 3 倍送，兆豐銀行結合民生日常消費，讓卡

友們再支持喜愛的球隊之餘，也能獲得最實際的回饋。*依兆豐銀行官方網站說明為主*

【 輝葉按摩椅 】

猛獅軍團放鬆紓壓好幫手輝葉按摩椅，不只為選手放鬆也照顧球迷筋骨，即刻起限時三天至

7/2 (三)，推出指定商品 36 折起，官網滿$ 16,666 送簽名球乙顆，除此之外也推出各種經

典品項季冠軍優惠價，就是要讓獅迷超有感！餅總推薦的 WULA 超有力小沙發按摩椅封王

價只要$ 19,999 元 (原價$ 56,800 元)，百轟重砲林安可推薦的 XE pro 深層震動按摩槍封王

價 $ 4,990 元 (原價$ 9,900 元)，小黑邱智呈推薦的 X-Runner 智能電動跑步機狂歡折價後

更只要 $19,800 元 (原價$ 39,800 元)。*各項產品優惠內容，*依輝葉按摩椅官方網站販售

為主*

【 JINS 】

JINS 全台門市，7/5(六)-7/6(日)限時 2 日，購買兩支眼鏡或墨鏡現折 777 元。

*指定商品除外，不與其他折扣優惠併用 ; JINS 全台門市保有活動解釋及變更之權利*

【 利捷維 】

力捷維自 7/1 (二) 起至 7/4 (五)，於全台 7-ELEVEN 門市推出精華飲系列買一送一，有酵

維生素系列買二送二，超殺優惠讓你活力滿分，健康更有酵！*依利捷維官方社群或全台 7-

ELEVEN 說明為主*

【 愛爾麗 】

愛爾麗全台據點慶封王，即日起至 7/31 (四) 止，淨膚祛斑 1+1= $1,999，玻尿酸 1+1=

$9,999 更多詳情請洽愛爾麗官方說明。*愛爾麗保有活動解釋及變更之權利*

【 明星 3 缺 1 】

明星 3 缺 1 於 6/30 (一) 起至 7/2 (三)，於全系統平台 ( IOS/安卓/電腦版 )

1、儲值滿額買一送一。

2、登入送應援石虎-勇妹角色 (每個帳號限領一次)。

*明星 3 缺 1 保有活動解釋及變更之權利*

【 建大輪胎 】

建大輪胎於 7/1 (一) 12 : 00 起至 7/7 (一) 24 : 00，指定通路女武神系列輪胎超值優惠 73

折起 。*建大輪胎保有活動解釋及變更之權利*

【 Yakiniku SHOJO 】

每回主場勝場就引起廣大喵迷留言抽肉肉的 SHOJO 燒肉這次不用抽！7/1 (二)起為期三天

至 7/3 (四)，SHOJO 燒肉推出於全台各分店消費，只要穿著統一獅官方球衣、T 恤，或出

示 2025 年臺南主場內外野有價票券票根，當桌即贈送「精選醬燒牛五花」乙份。*SHOJO

燒肉全台分店皆保有解釋與說明之權利*

【 8818 Pizza Restaurant 比薩屋 】

臺南炸雞披薩名店 8818 Pizza Restaurant 比薩屋，即日起- 7/15 (二)，推出兩組優惠組合

1、門市內用炸雞買一組送一組 ( 每人限購一組，每組內容物為一腿一塊 )。

2、門市內用單筆消費滿 $ 300，即可以 $88 加購 9 吋比薩乙個 ( 口味任選 )。

*8818 保有說明與解釋之權利*

【 台灣番薯丸 】

臺南名產台灣番薯丸則於 7/1 (二) 起至 7/3 (四) 舉辦維持三天慶祝活動，於指定門市單筆

消費滿百元，即贈乙張台灣番薯丸免費兌換券。

*單筆滿 200 元，即贈兩張兌換券，以此類推，指定門市依台灣番薯丸官方社群公告為主*

【 三富樂樂 】

三富地產旗下建案-三富樂樂一同歡慶季冠軍，即日起推出限時優惠戶，單坪 2 字頭，三房

總價 $ 1,288 萬（含車位） ，再贈 LG 全室冷氣及 LG 三大家電，售完為止。

*限時預約專線：(06) 396-1138*

【 大魯閣 TAROKO SPORTS 】

一起到大魯閣免費打棒球！即刻起至 7/31(四)，於大魯閣 PLUS APP 輸入優惠折扣碼

【LIONSWIN777】即贈電子體驗券兩張。

*大魯閣保有活動解釋及變更之權利*

【 必勝客 】

必勝客於 7/1 (二)~8/31 (日)推出三組優惠代碼，可享不同限定組合餐專屬優惠。

【15160】+10 元封王享個人比薩 3 選 1 NT$139 元

優惠內容 : 外帶購買 1 個個人空氣軟歐雙拼比薩(3 選 1):(海鮮+夏威夷)或(超級總匯+夏威

夷)或(和風章魚燒+鐵板雙牛)+10 元即享 1 個 6 吋鬆厚比薩( 3 選 1 ):夏威夷或彩蔬鮮菇或雙

層美式臘腸。

【15161】54 折封王外送派對餐 NT$399 元

優惠內容 : 享外送/外帶 1 個鬆厚小比薩(限定 NT$460 元(含)以下口味)+1 份薯金幣(小)+4

塊厚燒腿排或 10 塊黃金和風鱈魚塊或 1 份黃金雞軟骨或 6 條德國芝心腸(4 選 1)+1.25L 可

樂/七喜(2 選 1)。

【15162】32 折外送大比薩買 1 送 1 NT$499 元

優惠內容 : 享外送/外帶 2 個 13 吋指定鬆厚比薩(10 選 2):和風章魚燒或超級總匯或韓式泡

菜燒肉或彩蔬鮮菇(奶素)或日式照燒雞或夏威夷或四小福或黃金咖哩海鮮或雙層美式臘腸或

義式培根黃金薯。

*必勝客保有活動解釋及變更之權利*

【 SNUG 給足呵護 】

SNUG 給足呵護即刻起至 7/5 (六)，指定通路統一獅聯名襪買一送一，再抽球星簽名球。

*SNUG 給足呵護保有活動解釋及變更之權利

【 美津濃 】

運動品牌美津濃 MIZUNO，則自 6/30(一)起至 7/2(三)止，推出 momo 美津濃品牌旗艦館

單筆消費千元結帳時輸入序號【lionschampion】再享 9 折優惠。

*美津濃保有說明與解釋之權利*

【 統一時代百貨 】

統一時代百貨台北店推出兩組優惠：

1、即刻起至 7/10 (四)止，全館指定櫃位滿 $ 5,000 送 $ 300 電子抵用券。

2、6/30(一)起至 7/2(三)，餐飲歡慶優惠，單筆消費滿 $ 500 元，扣會員點數 5 點，現

折 $ 50 元。

*更多詳情請見統一時代百貨台北店官網或館內公告說明 ; 統一時代百貨台北店保有活動說

明與解釋之權利*

【 YAHOO 購物中心 】

YAHOO 購物中心推出兩組優惠 :

1、即日起至 6/30(一)，於全民瘋職棒活動頁面可領取限量 50 元現金券。

2、即日起至 7/6(日)，衛生紙、美妝保養等精選商品買一送一。

*YAHOO 購物中心保有說明與解釋之權利*

【 21 世紀風味館 】

21 世紀風味館於 7/1 (二) 起至 7/7 (一) 推出兩組優惠組合，

1、烤雞制霸優惠 : 於全台 21 世紀門市消費，凡購買香草烤雞，即贈香草烤半雞。

2、雞腿強棒優惠 : 於全台 21 世紀門市消費，凡購買雞腿綠茶餐，即贈香草烤雞腿。

* 21 世紀保有活動解釋及變更之權利*

【 酷聖石冰淇淋 】

酷聖石冰淇淋則是於 7/1 (二)起至 7/3 (四)止，大杯冰淇淋買一送一。

*脆餅、桶裝除外；以價低者為贈送品項；口味以門市現有為主；行銷活動不得合併使用，

*酷聖石冰淇淋保有活動解釋及變更之權利*