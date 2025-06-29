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高塩將樹「日本職人」精神　餅總：很多選手可以學習

▲統一獅隊投手髙塩將樹。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊投手髙塩將樹。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅今年上半季走到最後爭冠之路，36歲日本投手高塩將樹扮演關鍵角色，統一總教練林岳平點出特色。

去年髙塩將樹在季中選秀會第6輪被選中，去年出賽20場，防禦率4.98，今年目前24場登板，防禦率2.02，林岳平回想，「髙塩將樹第一次選秀與第二次報名選秀都有考量要選，當時我們沒有選，考量年齡是一來，就要有表現，原本也寄望球隊有人可以上來。」

林岳平提到，「2年後再選，考量潘威倫要退休，因為2年過去沒有太多預期的投手上來，所以潘威倫退休，髙塩將樹當時在業餘的角色，大概也是潘威倫的角色，想說先補一個可以先發與後援運用的投手，就把年齡因素排除。」

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林岳平認為，「去年髙塩將樹下半季加入的表現，沒有讓球隊依賴的投手，但想說在投手群是可以運用的投手，今年經過春訓，角色沒有改變，但表現出來的能力與結果，變成球隊不可或缺的戰力。」

評價今年髙塩將樹表現，林岳平直言，「絕對是超乎預期，本來是希望他頂替潘威倫的角色，他雖然年齡慢慢增加，今年看到的球速比第一次選秀還要快，那時候大概138公里到142公里，現在145公里或146公里都有出現。」

林岳平觀察，「髙塩將樹有日本人的個性，就像是職人，不管能力到什麼程度，做事情會做好，有日本職人的精神，很多選手可以研究或是學習，為了要生存，排除年齡與國籍，只是想要生存下來，有他自己的故事。」

林岳平透露，「髙塩將樹滿安靜的，投入在自己的工作上，無論好與壞都能去接受與調適，這是很多選手沒辦法承擔的，當結果不好，容易陷入泥淖中，現在他來1年左右，有看到我們球隊投手做不到的事，有不穩定的時候，但他是可以的。」

另外，林岳平也說，「每個人個性不同，表現出來也會不同，也許這樣讓他專注，可以投入他想做的事情。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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