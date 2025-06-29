大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日再以二刀流角色出賽，面對堪薩斯皇家隊，繳出2局無失分，同飆出旅美生涯最快球速101.7英哩（約164公里），皇家隊強打帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）也只能苦笑。

今日大谷翔平首局遭遇皇家隊帕斯昆汀，飆出101.7英里火球，讓打者擊出二壘滾地球，最後形成雙殺，同時這一球刷新大谷翔平在大聯盟的生涯最快紀錄。

同時巧合的是，帕斯昆汀曾在2023年世界棒球經典賽時，以義大利國家隊身分對上日本隊，當時大谷翔平就投出102英里（約164.1公里）的火球。

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對於再度成為「受害者」，帕斯昆汀苦笑：「你們知道大谷翔平最快的兩顆球是投給誰的嗎？去問問他為什麼每次對我都要投這麼快。」

帕斯昆汀透露那一打席原本預判大谷翔平會投擅長的滑球，「他平常很喜歡用橫掃球，但那次完全沒投，反而連續來了3顆超快的直球，我完全沒轍。」

同時帕斯昆汀對大谷翔平的球種給予高度評價，「他的四縫線速球有點像卡特球，會微微偏移，二縫線速球則下墜感明顯，卡特球變化幅度也很大，球種變化太多，打起來很困難。」