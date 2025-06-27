二刀流身手球速還在　陳愷佑今年差點投手初登板



▲陳愷佑。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將20歲內野手陳愷佑近期升上一軍，高中時期二刀流的他，今年真的差一點在二軍登板。

高中時期陳愷佑前往日本高知中央高校打球，大學就讀東日本國際大學，高中時期以二刀流身份出賽，上大學主要擔任投手，最快球速有148公里。

當年以游擊手身份報名中華職棒季中新人選秀，陳愷佑坦言，「考量身材與身高，如果報名投手，頂多就是中繼投手，想說報名游擊手，因為很多球隊都知道我可以投球，所以進到球隊，如果要我轉投手，我也都可以，不過進來富邦之後，就是直接當野手。」

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陳愷佑坦言，「進入職棒之後，也是比較想要當野手，雖然自己有球速，但我的身材不是很好，中職也是有很多球速快的投手，但一樣被會打，自己評估能守游擊的價值比較高。」

不過陳愷佑笑說，「偶爾還是會想要投球，記得今年開季在二軍，球隊遇到傷兵潮，有一次只有帶4個投手出去比賽，中間有要我準備，如果遇到突發狀況，就真的要上去投，只是最後沒有上去投。」

陳愷佑透露，「休季期間自主訓練也都有練投，稍微玩一下，球速都有維持住，之前還有測到146公里，如果有一天上去投手丘，想看到底球速能投到多少。」

另外，陳愷佑評估，「守備與投球是我的優勢，幾乎二刀流很少是內野手加上投手，大多是外野手加上投手，要說服教練團讓選手二刀流，要有打擊與投球，沒有人會讓守備組去當二刀流，我現在的打擊還沒有到非常好，要練習兩邊真的不容易，大谷翔平真的很厲害。」