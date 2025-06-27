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大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，在客場對上科羅拉多洛磯隊，此役大谷翔平掃出本季第28轟，穩居國家聯盟全壘打王，加上左投克蕭（Clayton Kershaw）繳出6局失1分好投，終場道奇隊3比1贏球，3連戰橫掃洛磯隊，拿下4連勝。

第2局洛磯隊先馳得點，多伊爾（Brenton Doyle）掃出左外野陽春全壘打，3局上道奇隊打破鴨蛋，羅哈斯（Miguel Rojas）二壘安打上壘，大谷翔平選到四壞球保送，貝茲（Mookie Betts）擊出內野安打，幫助球隊追平比分。

6局上道奇隊重啟攻勢，貝茲率先二壘安打上壘，費里曼（Freddie Freeman）補上適時安打，有1分打點，第7局大谷翔平面對洛磯隊中繼投手金利（Tyler Kinley），揮出中外野陽春全壘打，這發全壘打擊球初速107.8英里，飛行距離419英尺，也是大谷翔平本季第28轟，最後道奇隊2分差勝出。

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本場克蕭先發6局，用了69球，41個好球，僅被敲出2支安打，包含1發陽春砲，投出5次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿下開季4連勝，距離生涯3000次三振里程碑，也只剩下3次。

總計大谷翔平3打數敲出1支安打，就是一發全壘打，選到1次四壞球，賽後打擊率0.291，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平在道奇前82戰以開路先鋒角色敲出28轟，超越1996年安德森（Brady Anderson）的26轟，成為史上最多，同時追平1955年史耐德（Duke Snider），並列道奇隊史前82場最多轟。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平開轟。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

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