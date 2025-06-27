王念好打擊低迷沒自信　富邦打教：腦袋太混亂　



▲王念好。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將20歲內野手王念好昨日比賽因發生守備失誤，難過到自責落淚，目前打擊狀態不佳，導致雙重壓力，富邦悍將外籍打擊教練鮑伊（Charles Poe）點出目前打擊問題。

王念好發生失誤，雖然沒有造成球隊失分，但依舊自責落淚，賽後他坦言打擊沒有幫到球隊，希望全力把守備做好，不過還是發生失誤。

本季王念好出賽21場，打擊率0.122，表現不太理想，鮑伊認為，「只是需要在一軍多出賽，他是一個很好的打者，現在腦袋太多事情，太混亂，一旦渡過這段時間，他會是中華職棒最好的打者之一。」

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鮑伊直言，「打棒球已經不容易，加上外界壓力，但只要能夠想好，看到球、打到球、把時間抓好，對他來說能更知道怎麼做。」

昨天王念好提到，平常都很早來球場訓練，但比賽就是呈現這個結果，難免會覺得灰心，鮑伊強調，「成功不是一個晚上就到來，這個需要時間累積，一旦渡過了，這些做過的練習，會成為他的養分，幫助他繼續前進。」

鮑伊表示，「以個人來說，我希望他在一軍接受挑戰，在一軍解決困難，因為在二軍沒有遇到太多對手，在一軍才能面對。」

觀察王念好目前打擊問題，鮑伊點出，「現在最大問題是時間點與節奏，選球也不是最好的狀態，只要他把自信找回來，其他事情就會解決，現在就是自信不夠，自信拉起來就會不一樣。」

昨天王念好因守備失誤落淚，鮑伊老實說，「對我來說也是很罕見，不常見到球員在場上把情緒發洩出來，但他這樣做，代表被施加太多壓力，就像壓力壓在胸口，讓人看了也是很不捨。」

王念好身為富邦2023年季中選秀會第一輪指名，鮑伊給予建議，「需要明白教練團與隊友都會支撐著他，他是球隊的未來，持續放在重要時刻讓他打擊，嚐到成功的滋味，等到自信起來，就會是他該有的樣子。」