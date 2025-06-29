大谷翔平沒「催球速」想法　表態恐無法參加全壘打大賽



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日以二刀流角色出賽，面對堪薩斯皇家隊，繳出2局無失分，同時飆出旅美生涯最快球速101.7英哩（約163.7公里），賽後大谷翔平表達看法。

此役大谷翔平本季第3度二刀流，總計2局用了27球，20個好球，也是本季第一次投超過1局，被敲出1支安打，送出1次三振，無失分，不過打擊方面4打數沒有表現，吞下3次三振。

談到今天投球表現，大谷翔平認為，細節先不說，整體來說積極攻擊好球帶，算是一件好事，今天沒有安打，主要是打擊策略不夠好，投球與打擊方面基本上是分開思考，今天投得不錯，打擊不夠理想。

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打擊今日沒有發揮，大谷翔平表示，「今天對方投手控球太好，打線難以串連，第3打席那顆飛球若再深一點，可能結果會不同。」

今日飆出旅美生涯最快球速，大谷翔平坦言，若只是繼續投實戰投打練習（Live BP），可能不會出現這種球速，實戰短局數登板有助於身體習慣高球速，是今天的收穫之一。

大谷翔平強調，「並沒有刻意去追求球速，但當場上有跑者或是出現危機，內心會有不想被打的想法，不由自主提高球速。」

經歷兩次右肘手術，大谷翔平直言，這次手術後的感覺比第一次好很多，手術方式也不同，醫師也說恢復機率高，自己也有信心，當然投球動作還有改善空間，還在調整中。

至於是否要參加明星賽的全壘打大賽，大谷翔平回應，「目前看來機會不大，現行規則滿嚴格的。」