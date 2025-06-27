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范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將27日5比0完封味全龍，富邦先發投手黃保羅8局無失分，用球數寫下生涯單場新高，賽後黃保羅表示，「范玉禹學長有給我意見。」

▲▼黃保羅。（圖／記者李毓康攝）
▲黃保羅。（圖／記者李毓康攝）  

此役黃保羅先發8局，用了105球，寫下生涯單場新高，62個好球，被擊出3支安打，投出1次三振，4次四壞球，無失分，拿到本季第3勝，中止近期先發3連敗，獲選單場最有價值球員。

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今天力投8局，黃保羅表示，「第7局下去，教練本來要換，但我想投第8局，也嘗試看看，很謝謝孔念恩幫我接到陳子豪那一球，不然可能投不完第8局。」

黃保羅透露，「這幾天有調整一下小東西，范玉禹學長目前在做運科訓練，有跟他聊一下，看怎麼樣會比較好，他給我一些意見，效果滿好的，主要是揮臂的軌跡，配球多一些曲球，效果滿好的。」

中止近期3連敗，黃保羅提到，「前幾場結果不太好，用球數也太多，教練叫我積極進攻好球帶，雖然今天還是有滿多保送，但自己有控制下來，捕手也有提醒節奏慢一點。」

今天是生涯首次同場對決高中學長徐若熙，徐若熙先發5局，用了72球，46個好球，被擊出2支安打，投出6次三振，3次四壞球，無失分，黃保羅笑說，「自己沒有想太多，因為我不是打者，沒辦法打他的球，還是做好自己的工作，學長球速很快，又很準，很乾淨俐落。」

沒有續投第9局拚完封，黃保羅坦言，「確實有想過，但球數也到了，以後還有機會，希望不要造成球隊負擔，後面還有很多牛棚投手。」

回顧上半季整體發揮，黃保羅自評，「跟開季相比，中間落差有點大，得點圈有人停損點沒有做好，一直讓對手安打或是投保送，今天多做一點嘗試，曲球、指叉球、直球的搭配，效果滿好的 希望下半季繼續維持。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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