Uni Girls前進大聯盟演出　嗆司曲嗨翻白襪台灣日



▲Uni Girls參加芝加哥白襪隊台灣日。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊Uni Girls於美國當地6月28日獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓，「中職最強吉祥物」萊恩則成為中職史上首位登上大聯盟球場的吉祥物。

Uni Girls與萊恩開場即帶來統一7-ELEVEN獅獨有的台語年度主題曲『獅王尚勇』，以及一連串獅隊嗆司歌曲為整場賽事揭開熱鬧序幕，壓軸更是以國際賽事中洗腦全世界棒球迷的台灣尚勇原曲『統一尚勇』為氣氛衝上最高點，就是要讓全芝加哥觀眾見識到來次台灣的應援精神與魅力！

這場美國中西部首次登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位精心籌備共同主辦，並在美國當地6月28日於白襪隊主場Rate Field隆重登場。

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除了有Uni Girls展現台灣最正港、最原汁原味應援演出之外，官方史無前例安排雙方吉祥物交換禮物的溫馨環節，致贈距離芝加哥12100公里外台南來的統一7-ELEVEN獅主場球衣、陳傑憲世界冠軍MVP球帽及簽名球、還有最唰嘴的台灣國民零嘴統一脆麵予白襪隊吉祥物南爪 （Southpaw），現場手繪塗鴉卡片展現最強吉祥物多才多藝的一面，讓這場台美棒球文化交流，增添許多可愛畫面。

除了魅力十足開場應援舞演出，Uni Girls及萊恩也於第4局至內野看台拋送白襪隊贈品予現場觀賽球迷，透過近距離互動，不僅讓芝加哥球迷見識到UG女孩最親民可愛的模樣，也讓參與本次台灣日的所有女孩，獲得寶貴難得的回憶與經驗。

Uni Girls妮妮表示：「人生成就解鎖，真的沒有想過，能夠以 Uni Girls 妮妮身份站在大聯盟球場上開場表演，可以在美國、在芝加哥白襪主場聽到統一7-ELEVEN獅的應援曲，在場上除了很興奮外，更是滿滿的感動 ! 希望藉由這次機會，可以讓世界更加認識來自台灣的職棒啦啦隊。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次主辦單位邀請與和合作，讓統一獅Uni Girls及萊恩吉祥物登上白襪隊主場，透過開場表演及互動，讓更多人認識統一獅及統一集團，也謝謝當地僑界們到場支持，希望這趟的交流活動讓參與的每一位都可以感受到來自台灣熱誠，享受喜歡棒球的樂趣。」



▲Uni Girls參加芝加哥白襪隊台灣日。（圖／統一球團提供）