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兄弟4比8不敵台鋼！上半季封王僅剩拚加賽一途

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今（28）日在台中洲際球場迎戰台鋼雄鷹，原本手握2分領先，卻在比賽中段遭逆轉，最終以4比8吞敗，上半季想要封王，只能寄望打到加賽。

此戰進行至7局上，場上另出現一段爭議畫面。王博玄以短打突襲上壘，裁判判定為安全，兄弟首席教練陳江和隨即比出挑戰手勢，試圖啟動重播輔助判決。但當下轉播畫面中未見總教練平野惠一現身，根據規定，挑戰必須由總教練明確提出。

主審與三壘審楊崇煇討論後，台鋼雄鷹總教練洪一中也表達抗議。4位裁判隨即集合開會，並與「小房間」技術委員聯繫確認程序。楊崇煇最終透過麥克風向全場宣布，「依照輔助判決條例，僅限總教練能提出挑戰，因此此次挑戰無效。」

兄弟先靠靠高宇杰與張仁瑋在第2局的連續安打取得2比0領先。但4局上，台鋼洋砲魔鷹轟出個人本季第19支全壘打，追平比數。他在第46場出賽擊出第19轟，再度寫下中職最速19轟紀錄。

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第5局，台鋼持續施壓，吳念庭敲出二壘安打帶有1分打點，張肇元也補上2分安打，單局灌進3分。兄弟在5、6局各追回1分，一度將比數追至4比5。

然而8局上，台鋼再度發動攻勢，林家鈜與王博玄先後建功，加上捕手發生捕逸失分，單局再下3分，林詩翔9局關門成功台鋼最終帶走勝利。

兄弟與統一獅在28日賽前戰績相同，稍早統一獅擊敗富邦悍將後，兄弟此戰卻不敵台鋼雄鷹。統一獅最快明天封王。反之，兄弟若想封王，29日不僅必須贏球，還得等統一獅吞敗，並在隨後的加賽中擊敗統一，才有機會登頂上半季。

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

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