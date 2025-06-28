韓職「風之子」突辭職棒教練　選擇轉任「綜藝節目」總教頭

▲韓國棒球名將「風之子」李鍾範（右）；兒子李政厚（左）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒再傳罕見消息，KT巫師知名教練「風之子」李鍾範驚傳賽季中途解除合約，轉而投入綜藝節目《最強野球》的總教練職，引發韓國棒壇高度關注。

有趣的是，邀請李鍾範加入KT巫師教練團的總教練李強哲，並不阻攔他離開KT，還說，「想去就去吧，不需要刻意挽留。」

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根據韓媒報導，《最強野球》目前仍卡在著作權爭議未解決，製作方卻搶先向正值激烈季賽的職棒教練開出邀約，被業界人士批評為輕蔑職棒體系的做法。

KT球團最初也並未接獲節目製作方的正式說明，反倒是由李鍾範自行表達意願後，與球團討論後才理解來龍去脈。

李鍾範曾是韓國代表性遊擊手，累積4次游擊金手套、還有2次外野金手套，也拿過一次例行賽MVP、2次韓國大賽MVP，2022年入選KBO 40週年傳奇40人中票選第3高。

이종범 KT 위즈 코치가 코치직을 내려 놓고 최강야구 감독으로 간다고 합니다, pic.twitter.com/ivg2JLVwQS — SF Bay News Lab (@SFBayNewsLab) June 27, 2025

退役後他輾轉擔任LG雙子、KT巫師的教練，去年還曾遠赴MLB德州遊騎兵進行指導研習，並在LG奪下睽違27年的總冠軍後，赴美協助兒子李政厚挑戰大聯盟。

KT總教練李強哲表示，「他說想試試看，我們和球團討論過後決定不阻止，其實如果是為了別的事情，我們不一定會放人，但既然是總教練職，就算圓他的夢吧。」他補充，「現在隊內教練配置已經重新調整，不會出現空缺問題。」