道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(28)日以5比4險勝皇家,除了大谷翔平的全壘打與貝茲(Mookie Betts)的致勝安打,弗里曼(Freddie Freeman)在比賽最後關頭上演的「神奇撈球」美技,也是球隊奪勝的一大關鍵。

道奇首局就靠大谷敲出本季第29號全壘打先馳得點,隨後在2局雖再取2分,卻馬上被皇家回敬3分逆轉。

5局上,大谷擊出追平的三壘安打,隨後貝茲適時安打再度超前,帶著1分領先進入9局。

▲大谷翔平、弗里曼。(圖/達志影像/美聯社)

道奇9局由8局就接手的守護神史考特(Tanner Scott)繼續登板,但在連續保送與不利彈跳下,形成1出局滿壘的驚險局面。此時面對有「大谷翔平二世」之稱的卡格里翁(Jac Caglianone),首球就被敲出二壘滾地球,艾德曼(Tommy Edman)穩穩傳給游擊手貝茲封殺二壘後,貝茲轉傳一壘卻出現彈跳,眼看可能形成致命失誤。

然而弗里曼在一壘伸長雙腿,以極限姿勢用手套前端將球從地面撈起,硬是完成關鍵雙殺,保住勝利,這一幕不僅讓全場敵地球迷鴉雀無聲,也在網路上掀起熱議,MLB官方盛讚這是「弗里曼不可思議的守備,帶來道奇的勝利」。

