道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

Freddie Freeman's UNREAL pick at first base secures the win for the @Dodgers! pic.twitter.com/jPTHCmxdBn — MLB (@MLB) June 28, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（28）日以5比4險勝皇家，除了大谷翔平的全壘打與貝茲（Mookie Betts）的致勝安打，弗里曼（Freddie Freeman）在比賽最後關頭上演的「神奇撈球」美技，也是球隊奪勝的一大關鍵。

道奇首局就靠大谷敲出本季第29號全壘打先馳得點，隨後在2局雖再取2分，卻馬上被皇家回敬3分逆轉。

5局上，大谷擊出追平的三壘安打，隨後貝茲適時安打再度超前，帶著1分領先進入9局。

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▲大谷翔平、弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

道奇9局由8局就接手的守護神史考特（Tanner Scott）繼續登板，但在連續保送與不利彈跳下，形成1出局滿壘的驚險局面。此時面對有「大谷翔平二世」之稱的卡格里翁（Jac Caglianone），首球就被敲出二壘滾地球，艾德曼（Tommy Edman）穩穩傳給游擊手貝茲封殺二壘後，貝茲轉傳一壘卻出現彈跳，眼看可能形成致命失誤。

然而弗里曼在一壘伸長雙腿，以極限姿勢用手套前端將球從地面撈起，硬是完成關鍵雙殺，保住勝利，這一幕不僅讓全場敵地球迷鴉雀無聲，也在網路上掀起熱議，MLB官方盛讚這是「弗里曼不可思議的守備，帶來道奇的勝利」。

That’s why Freddie Freeman is the best first baseman in the league????



pic.twitter.com/p26tChpNrU — Ethan Shirazi (@Ethanshirazi24) June 28, 2025

社群上更湧入大批留言直呼「弗里曼是一壘的神」、「這球決定了勝負」、「你根本上帝吧」、「值千金的美技」、「弗里曼救了道奇」。