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陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

▲▼ 陳傑憲 。（圖／統一獅提供）

▲陳傑憲 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

手握水藍色球棒「新武器」，統一獅「台灣隊長」陳傑憲強勢反彈，今（27日）對戰台鋼雄鷹前3局狂掃3安、包括3分砲，貢獻6分打點，率領獅隊火力全開，全場敲出14支安打，以12比5大勝雄鷹，中信兄弟同日擊退樂天後，雙方再度並列上半季第一，冠軍戰局最快將於29日明朗。

近期遭遇得點圈低潮的陳傑憲，本場擔任第3棒表現搶眼。首局關鍵時刻敲出2分打點安打，一棒終結長達兩週、連8打數得點圈無安打的低潮；第2局再轟出3分砲，火力大爆發，成為自2008年布雷後，再度於前兩局灌進至少5分打點的統一獅打者。

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除了隊長挺身而出，「小黑」邱智呈也從低潮中回神。賽前陷入生涯最長的16打數無安打，打擊率從2成77跌至2成56，形成打線斷層。不過總教練林岳平依舊力挺這位去年安打王，堅持將他擺在二棒等待復甦。此戰邱智呈回報信任，繳出猛打賞表現，與陳鏞基並列單場3安。

獅隊打線前3局輪番進攻，擊潰台鋼先發洋投石萬金與中繼投手黃子豪，連續3局各攻下4分，共寫下12分，創下自2021年「後彈球年代」以來，前3局最多得分紀錄，逼近聯盟史上3局最多得分（16分）紀錄。

投手方面，統一洋投飛力獅主投6局僅失3分，完成優質先發，順利收下本季第6勝，防禦率也降至1.66，繼續壓制中信王牌羅戈的1.79，暫居聯盟防禦率王。

台鋼落敗，不過一度反攻火力，全場擊出雙位數安打。新人、九棒二壘手湯家豪在生涯初登場就於第7局敲出首安，單場貢獻雙安並跑回1分。

此役即使統一贏球，仍未能擺脫兄弟糾纏。中信兄弟同日在桃園擊敗樂天，也順勢淘汰桃猿，粉碎統一球迷期待在台南主場見證封王的希望。上半季冠軍歸屬將取決於獅象在接下來兩天的表現，彩帶最終會落在哪個主場，成為關注焦點。

關鍵字： 棒球統一獅陳傑憲台鋼雄鷹打擊

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