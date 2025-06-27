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「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

▲▼ 羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導 

中信兄弟27日以2比1力退樂天桃猿，拉出一波五連勝，持續緊咬上半季封王希望。先發投手羅戈繳出6.1局僅失1分、飆7K的精采內容，賽後獲選單場MVP。他強調，這場就當作季後賽在投，「整隊都有這樣的感覺，那種氣氛真的很棒，我們是一支團隊，目標一致就是贏下來。」

開賽第一局，宋晟睿首打席就轟出陽春砲，讓羅戈直呼，「這一分給我很大信心！」他說，「第一局第一打席隊友就得分，對投手來說真的很重要，會讓人更穩定、更有信心去壓制打線。」

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羅戈此役主投6.1局，用102球被敲6安，只失1分責失，第7局續投未能解決該局所有打者。是否想過完成該局任務，他表示，「我覺得還好，即使沒吃完那局，我相信後面隊友會幫我完成。我們是團隊，最重要結果是好的，希望接下來也是如此。」

兄弟在休4天期間，因統一獅連敗，戰績追上並列第一。今天這一場相當關鍵，羅戈直言，封王氣氛已經相當濃厚，但強調更重要的是專注自己，「我們現在的狀況不是去看統一怎麼樣，而是專注在自己，只要全部贏下來，我們就能拿到冠軍。」

過往生涯是否有經歷過這樣緊湊的封王系列戰，羅戈表示，這應該是第一次，過往待過的聯盟主要都是單一球季，「先前通常上半季結束後就是明星賽，最後球季尾聲才會決定進不進季後賽。」

由於兄弟與統一獅都剩下2場，若接下來戰績持續相同，就要進入加賽。是否可能再度登板？羅戈表示，一切看教練團安排，「當然球隊有需要，我一定全力幫忙。這就是我來到這支球隊的原因，就是為了幫助球隊走到最後。」

這是羅戈來台後，首度體驗到「季後賽級別」的緊張氛圍，他感受深刻，「真的有不一樣的感覺，不管是氣氛還是精神，都很不同，場就是要去拚，拿出最好的表現。」

關鍵字： 棒球中信兄弟羅戈單場MVP封王

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